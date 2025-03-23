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養生／降血壓、提升好膽固醇 黑巧克力還有這些優點

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巧克力雖具有營養，但仍屬高熱量食物，糖尿病或腎臟病等患者更要小心食用；示意圖。（圖／123RF）
巧克力雖具有營養，但仍屬高熱量食物，糖尿病或腎臟病等患者更要小心食用；示意圖。（圖／123RF）

許多人喜愛巧克力的滋味，吃巧克力也讓我們感覺良好，不過巧克力對健康有好處嗎？事實上，只要你選擇正確的巧克力種類就對人體有益。

由於巧克力富含類黃酮，這是一種稱為多酚的化學物質，而類黃酮存在於許多植物性食物中，包括水果、蔬菜、茶和咖啡。黃酮類化合物富含抗氧化劑，可以保護細胞免受自由基的破壞，自由基會增加癌症、心臟病和其他疾病的風險。

然而，如果你吃太多錯誤種類的巧克力，你就不會得到同樣的好處。許多備受喜愛的巧克力其實都是經過超加工的糖果，其中添加了糖、牛奶和熱帶植物油，甚至牛奶或白巧克力。食用過度的話，你可能會感到胃部灼熱、不適，也可能增加體重。

可可和可可豆不同？

可可豆和可可都含有類黃酮，但兩者實際上是不同的，可可豆是來自樹木的原料，而可可是將可可豆磨成粉末後經烘烤，並與其他成分例如糖混合製成巧克力。

研究表明，類黃酮可以降低心臟病、高血壓和糖尿病的風險，還能改善情緒，並且減輕憂鬱症狀。類黃酮還可以幫助認知，並抵消睡眠不足導致的認知缺陷。

巧克力有哪些營養？

根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100克含有85%可可的黑巧克力，有14.2克膳食纖維，還有鈣、磷、鉀、鎂、鐵等礦物質，其熱量約585大卡，甜度約為一般人的一分糖。

黑巧克力的7大好處

1.營養價值高：優質黑巧克力富含纖維、鐵、鎂、銅、錳和一些其他礦物質，也含有脂肪酸、咖啡因和可可鹼。

2.富含抗氧化劑：可可和黑巧克力含有多種強大的抗氧化劑。事實上，它們比大多數其他食物含有更多的更多的多酚和黃烷醇 。

3.有助降低血壓：可可中的生物活性化合物可以改善動脈血流，並導致血壓小幅下降，但需要更多的研究證實。

4.提升好膽固醇：黑巧克力可以改善多種重要疾病的危險因子，它也可以降低易氧化的低密度脂蛋白並提高胰島素敏感性。

5.降低心臟病風險：研究表明，食用富含黃烷醇的可可或巧克力可以降低血壓並改善心血管健康。

6.保護皮膚：研究表明，可可中的黃烷醇可以改善皮膚的血液流動，並保護皮膚免受陽光傷害，但巧克力不能取代防曬霜和其他形式的防曬。

7.改善腦部功能：可可或黑巧克力可以透過增加血流量來改善大腦功能。此外，它還含有咖啡因和可可鹼等興奮劑。

哪些人不適合吃巧克力

① 未滿8歲幼童：易因吃糖有糖癮，會出現不給糖吃就生氣、不易平靜、較難集中注意力等過動兒症狀。

② 哺乳期女性：咖啡因會透過乳汁讓嬰兒攝入。

③ 糖尿病患者：只能吃黑巧克力，不能攝取太多糖。

④ 心臟病患者：巧克力含豐富礦物質，吃太多鉀易有心悸問題。

⑤ 腎臟病患者：如攝取到磷、鉀未排出，腎臟功能易惡化，洗腎患者或面臨洗腎者不建議食用。

心臟病 糖尿病 牛奶

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