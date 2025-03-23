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星座／3月23日至29日 雙子暗藏轉機 天秤謹慎投資

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2025年3月23日至29日，本周12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這週應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：象牙白

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：太空銀

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

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