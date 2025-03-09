我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

料理功夫／台灣農村味 菜脯料理2款

劉若華
聽新聞
test
0:00 /0:00

菜脯（蘿蔔乾）的味道有鹹有甜，有條狀也有碎狀，非常方便料理，在台式料理中極為常見，例如購買的便當便常見白飯上有些許炒好的菜脯碎，熱炒餐廳也幾乎都有菜脯料理，燉湯、佐粥和鹹豆漿也適宜，今次分享兩款具有台灣農村味、一甜一鹹的菜脯開胃聖品。

枸杞甜菜脯雞湯

材料：

水7杯、去皮雞腿6支、甜菜脯200公克、枸杞2大匙、薑5片、米酒2大匙、鹽適量。

作法：

1.先將雞腿剁塊再汆燙沖淨；甜菜脯泡涼水15分鐘後瀝乾切段；枸杞稍泡水沖洗，備用。

2.湯鍋倒入水開大火煮開，加入雞腿、甜菜脯、枸杞、薑片和米酒。

3.煮滾時改小火燜燉至雞肉熟軟，再加鹽調味便可。

成功寶典：

1.汆燙雞肉務必要等水滾才入鍋，且維持水的沸騰，方能使外表的蛋白質迅速凝固，並將肉汁鎖在肉塊內而不流失，口感也會較嫩滑。

2.醃漬甜菜脯也會掺鹽，故須泡水片刻去除多餘的鹹味，予以平衡成為低鹽又帶些許甘甜的恰好滋味的甜菜脯。

3.薑的肉與皮就有如蛋白和蛋黃，有它們相生相剋的平衡作用，因此薑皮只要刷洗乾淨，便可保留薑的外皮；但外觀不好的地方要切除。

菜脯蛋

材料：

菜脯碎130公克、白胡椒粉少許、雞蛋6顆、鹽少許、蔥1根。

作法：

1.菜脯碎泡水15分鐘並瀝乾；雞蛋打散；蔥切成蔥花，備用。

2.平底煎鍋淋入少量油加熱，加入菜脯碎和白胡椒粉以中小火炒香，盛入碗中待涼。

3.將蛋液倒入碗中，加入鹽和蔥花，與碗內已放涼的菜脯碎攪拌均勻。

4.重新熱油，將菜脯蔥花蛋液倒入煎鍋，續以中小火煎至兩面呈現金黃，熄火，盛出切片即可。

成功寶典：

1.菜脯先炒過香氣會更濃郁，倒入蔥花蛋液一起油煎會更美味下飯。

2.各品牌的菜脯碎鹹度或有不同，故炒過後先嚐嚐鹹度，方便調味時決定鹽的用量。

3.以較小火煎蛋比較不會產生油爆現象。

4.若喜歡蓬鬆口感的蛋，可於蛋液內拌入一點芡水，且煎時油要多，火力要稍大，淋入蛋液後要快速以鍋鏟順時鐘攪拌一會。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋

上一則

料理功夫／翻轉高麗菜

下一則

移民專頁／辦H-1B簽證 允許雙重意圖

延伸閱讀

「雨水」積濕氣 中醫師：自製2料理、按壓3穴位助養生

「雨水」積濕氣 中醫師：自製2料理、按壓3穴位助養生
寂寞的楓樹嶺（一一）

寂寞的楓樹嶺（一一）
囤蛋留意保鮮 未洗蛋常溫2-3周 洗選蛋40°F冷藏3-5周

囤蛋留意保鮮 未洗蛋常溫2-3周 洗選蛋40°F冷藏3-5周
搶蛋囤積須知怎麼保鮮 雞場直購和超市洗選有這點不同

搶蛋囤積須知怎麼保鮮 雞場直購和超市洗選有這點不同

熱門新聞

乾旱和降水期交替，使地下含水層收縮或膨脹，類似的波動還出現在舊金山灣區的聖塔克拉拉 。(圖／123RF)

美國現象／加州這些區域正在下沉

2025-03-02 01:23
皮克斯動畫新劇「勝與敗」更改了跨性別角色。（取材自IMDb）

娛樂／川普取消DEI政策 迪士尼變性角色改成男孩

2025-03-02 13:00
台灣的音樂劇「勸世三姊妹」登上紐約外百老匯。(主辦方提供)

封面故事／勸世三姊妹 與亡魂和解

2025-03-02 14:20
味道佳美之五香蔥油餅

料理功夫／質樸的美味 五香蔥油餅

2025-03-02 01:12
台灣師大教授梁孫傑費時超過10年翻譯愛爾蘭文豪喬伊斯巨作「芬尼根守靈」，為漢語界首見全譯版，他希望譯本有助讀者閱讀喬伊斯的作品。(中央社)

每周一書／英美文學最難懂巨作「芬尼根守靈」 他翻譯了10年

2025-03-02 01:19
如果川普取消所得稅，可能會對納稅人產生淨工資增加等五種影響。(圖／123RF)

理財百科／取消所得稅？ 5影響1次看

2025-03-02 12:51

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年