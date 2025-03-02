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生活／春神提早到 南加果樹已結果

記者楊青
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冬天的果子還在樹上，春天的果子也掛上枝頭。（記者楊青╱攝影）
冬天的果子還在樹上，春天的果子也掛上枝頭。（記者楊青╱攝影）

南加州不少地區剛入2月就春暖花開，果樹結果提前整整兩個月。節氣提前到來，帶來勃勃生機，不少華人綠手指又喜又憂。

加州幾乎全年陽光普照，但每年2月，仍是花草蕭瑟。不過今年似乎大不一樣，早春2月，已到處是萬物萌生，蓄勢待發的樣子。

聖誕節聞到花香

「早在聖誕節期間，院子裡就突然聞到花的清香」，阿蘇薩(Azusa)華人園藝愛好者Linda李說，往年聖誕和新年期間，院子根本不可能有花香，但2024年末，後院青梅樹、琵琶樹、檸檬樹，全都開滿花；到中國農曆新年再一看，果樹枝頭長滿成串小果。

Linda李喜歡研究花草的生活習性。她說，這些果樹種了十多年，幾乎沒有這麼早就開花結果。例如她家的青梅樹，往年都是2月底將近3月才開花，4月底5月初果子成長收穫，但今年提前整整兩個月；琵琶雖然近年開花結果的時間愈來愈提早，但也沒有1月就結果的情況，現在的情況相當罕見。

聖迪瑪斯(San Dimas)林先生家30多年的桑葚樹，今年也早早冒芽。林太太表示，她家的幾棵大桑樹，幾乎每年至少要2月底3月才開始出現新綠，但今年元旦剛過，不少枝頭已經發芽。她本來以為，2024年南加幾乎全年無雨，照理說果樹生長周期會受影響延遲，沒想到正好相反。

南加州園藝達人邱啓宜表示，傳統的春天以春分為標誌，一些地方也以清明節畫分春天；春分或清明後，才算春天開始。氣候溫和的南加州，則通常以農曆元宵節作為春天界定，如果氣溫達到41度以上，晚上平均溫度50度以上，持續十天，就意味春天開始。南加州今年顯然春來早。

南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。(記者楊青╱攝影)
南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。(記者楊青╱攝影)

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