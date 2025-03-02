理財百科／信用卡兌換積分 貨比三家不吃虧

數以百萬計的美國人都熱中於收集信用卡 積分，好來兌換機票、酒店住宿或是現金；但隨著通貨膨脹 自新冠肺炎疫情 以來不斷的惡化，信用卡積分的消費價值也跟著持續下降。

長期以來，透過網路銀行兌換的積分價值，一直都落在約一分錢；但根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，這一分錢的信用卡積分價值購買力，自2018年以來，已經損失了約20%。

根據「華爾街日報」(WSJ)報導，這意味著信用卡積分的價值也大約下滑了20%；也就是說，如果你在2020年於一家主要信用卡發卡銀行，累積了約5萬點的積分但仍未使用，那這些積分的價值現在就只剩下約4萬1300點了。

根據美國運通(American Express)、第一資本銀行(Capital One)和摩根大通(JPMorgan Chase)等主要信用卡發卡銀行的年度報告，持卡人累積的積分價值，到2023年共超過340億元；如果持卡人直接透過銀行官網或線上應用程式兌換積分，那通貨膨脹影響就會直接侵蝕積分的價值。

但當你把這些積分，從銀行網站轉入到常用的航空公司飛行常客獎勵計畫或其他積分兌換計畫時，積分的兌換率會就會有所不同。

不同的航空公司和飯店，都有自己的積分評估系統，其中有不少人都開始調漲兌換服務所需的積分數量，好反映隨著通貨膨脹上漲而增加的價格。

雖然年通膨率在2024年8月放緩至2.5%，但過去幾年通膨的上升仍將物價推高了不少；據航空諮詢公司IdeaWorks，這意味著自2019年以來，用信用卡積分兌換一搬經濟艙的平均價格，已經上漲了約19%。

保險業員工福克納(Michael Faulkner)就告訴WSJ，積分轉換已經沒有以前那麼優惠了；他指出，從芝加哥飛往法國相同航班的積分，已經從2023年的6萬點聯合航空(United Airlines)積分，增加到了8萬至9萬點聯航積分。

WSJ報導指出，包括達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines)和聯航等航空公司在內，都已經將積分機票，從固定價格模式，轉變成會根據時間和消費者需求而進行變動的動態定價模式。

追蹤信用卡獎勵價值的Point.Me總裁芬克(Tiffany Funk)告訴WSJ，信用卡發卡機構自疫情以來，普遍在提供積分方面都變得更加寬鬆，用來應對不斷上漲的通貨膨脹；她提議民眾，在兌換積分時，要貨比三家，才不會吃虧。