養生／逆轉慢性病 正確生活型態是關鍵

醫師提醒，民眾慢性病有機會逆轉，關鍵在生活型態要正確調整；示意圖。(圖／123RF)

高齡化平均壽命增加，活愈久藥就一定愈吃愈多？台灣奇美醫院發現，很多人退休 後生活作息大亂，藥是愈吃愈多，病情卻依舊失控；醫師說，慢性病還是有機會逆轉，藥也不一定會愈吃愈多，關鍵在生活型態，正確調整，能實踐健康人生。

台灣家庭醫學部長暨老年醫學科主任蔡岡廷舉70歲的黃先生案例：退休後出門機會減少，睡眠作息與飲食規律大亂，血糖 、血壓等問題吃到十多顆藥還是難以控制。直到調整飲食內容與睡眠作息、控制菸酒，並安排很多團體活動。結果藥物減少，血壓、血糖與各種生理指數反而改善。

全球每年超過4000萬人因基因、生理、環境和行為等長期累積成慢性病死亡。蔡岡廷說，研究顯示生活型態調整：包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免菸酒等危害物質、正向社會連接這六大面向，可以降低風險。

其中很多人忽略社會連結，年紀大或退休以後就孤獨生活，美國醫界研究顯示，孤獨感對人體的危害，相當於每天抽15根菸，卻經常被忽略。蔡岡廷提醒民眾留意自己或親友，感覺有需要時，可以找「生活型態醫學」相關高齡科或老人醫學科協助，確認是否需要相關治療。

生活型態醫學指的是基於醫學證據，就飲食、生活、睡眠等生活方式介入預防或治療。

蔡岡廷指出，預防與控制慢性病的關鍵因素包括健康飲食、規律運動、有效壓力管理、充足睡眠、避免有害物質攝入和積極的社交互動。這些要素的融合不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康 和生活品質。