料理功夫／簡易牛角包

材料：

麵粉360克、雞蛋 兩個、白糖30克、奶油40克、鹽2克、發酵粉3克、牛奶 60克。

做法：

1.把固體奶油用微波爐加熱化開，碗中打入兩個雞蛋，加入所有材料，重複攪拌均勻。

2.用手揉搓成團，再擀成一個長方形大麵餅，切成9個三角形。

3.把每個三角形麵片捲起來，蓋上保鮮膜靜置發酵。

4.發酵至兩倍大時，在表面抹上蛋黃液，撒上一小撮黑芝麻粉。

5.烤箱預熱350℉，放入麵團烤約35分鐘，香噴噴的牛角麵包（croissant可頌）就出爐了。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。