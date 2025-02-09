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生活／親子手作 過個創意情人節

編譯俞仲慈
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情人節DIY禮物，可讓親子共度歡樂時光。(圖／123RF)
情人節DIY禮物，可讓親子共度歡樂時光。(圖／123RF)

每年2月14日的情人節，向來是對周遭親友表達關心與善意的好時機，通常可能致贈珠寶或巧克力當禮物，然後共進晚餐，最重要的還是與自己所愛之人共度時光，家長若打算與子女共度情人節，專家提出六款親子情人節DIY禮物，無需花費很多金錢、製作過程也很輕鬆，可讓親子共度歡樂時光。

心型蠟筆(Heart shaped crayons)

與子女共同製作心形蠟筆，是一項簡單又有趣的DIY活動，不過過程需要大人在場監督，先拿一個心型矽膠模，把蠟筆打碎(或是利用已經斷掉的蠟筆)放入模型內再放入烤箱烘烤，直到蠟筆完全融化，接著拿出來脫模、放置冷卻，以後還可以重複製成心型蠟筆，一點也不浪費。

愛神之箭壁飾。(圖／123RF)
愛神之箭壁飾。(圖／123RF)

愛神之箭壁飾(Cupid's arrow wall hanging)

利用毛氈、繩子等多種材料組合而成的愛神之箭壁飾，非常適合情人節的應景禮物，家長可以選擇與孩子共同完成或單獨做給孩子當禮物直接掛在壁爐架、大門或牆壁上當居家裝飾品。 

情人節花圈(Valentine's Day wreath)

想要自製情人節花圈，只要準備金屬絲、泡棉、葡萄藤花環以及各種裝飾品，發揮個人創意就可輕鬆製作客製化花環，分送親友當情人節禮物。

心型肉桂捲。(圖／123RF)
心型肉桂捲。(圖／123RF)

心型肉桂捲(Heart-shaped cinnamon rolls)

想在情人節為所愛的家人準備一份特別的早餐嗎？就從心型肉桂捲開始，只要將現成的肉桂捲重新捲成心型，然後加上粉紅色糖霜或糖粉，無須另外烘烤，就可以讓家人開心一整天。 

杯子蛋糕紙模捧花(Cupcake liner flowers)

如果自己可以製作情人節捧花，就不需要花錢去花店買花，只要準備大小不同的杯子蛋糕紙模、紙吸管、襯墊以及絨毛球，將所有材料混合搭配，就是一束漂亮的DIY捧花，尤其是媽媽與子女共同完成，絕對是最棒的情人節禮物。 

自製有趣的情人節卡片。(圖／123RF)
自製有趣的情人節卡片。(圖／123RF)

自行列印有趣的情人節卡片(Free printable funny Valentine's Day cards)

民眾不必花錢購買情人節卡片，只要搜尋有趣的卡片然後列印裁剪下來，就是個人專屬的客製化卡片，接著在卡片上寫下自己想說的話，以歡笑開啟情人節序幕。

情人節花圈。(圖／123RF)
情人節花圈。(圖／123RF)

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