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養生／6飲食法 防血糖急升急降

編譯俞仲慈
營養師指出，高纖維食物有助於減緩消化，血糖上升速度不會那麼快。（圖／123RF）
營養師指出，高纖維食物有助於減緩消化，血糖上升速度不會那麼快。（圖／123RF）

最新研究顯示一般人可在不減少碳水化合物攝取量的情況下，從日常生活著手，就可防止血糖飆升和下降，營養專家也傳授六大招供民眾參考。

根據商業內幕(Business Insider)報導，一般人攝取碳水化合物後血糖升高屬於人體自然現象，不過血糖過高或過低容易造成發炎，進而提高罹患慢性病的風險。

倫敦國王學院(King's College)教授、個人飲食健康諮詢公司ZOE首席科學家莎拉·貝瑞(Sarah Berry)建議民眾若想減緩血糖下降與上揚速度，不能只有注意攝取的食物，還需要改變飲食方式。

一、碳水化合物搭蛋白質

無論義大利麵、還是麵包，貝瑞認為民眾還是可以依照個人喜好攝取，但關鍵必須搭配其他健康食材，如果早餐吃貝果這類碳水化合物必須搭配蛋白質或其他優質脂肪，如起司、鮭魚或蔬菜等有助於降低血糖反應並幫助消化的健康食材。

二、選高纖食物 多攝取莓果

不同類型的碳水化合物會影響人體血糖反應，營養師邦妮·陶布-迪克斯(Bonnie Taub-Dix)指出，高纖維食物有助於減緩消化，血糖上升速度不會那麼快，也不會隨後下降，建議吃零食同時搭配堅果或種籽；使用全麥麵包製作三明治；多吃鷹嘴豆等豆類以及多攝取草莓、藍莓等富含纖維素的水果。

三、細嚼慢嚥 別分心滑手機

研究表明，狼吞虎嚥容易導致血糖飆升，而且時間愈久、愈容易讓體重增加，貝瑞強調：「我們發現吃得愈快，血糖就會飆得愈高，體重也會隨之增加。」 建議民眾細嚼慢嚥，不要匆忙或分心，不要一邊看電視、滑手機，一邊狼吞虎嚥，也不要趕著吃完一頓飯，避免血糖飆升。

四、盡量在白天進食

ZOE最新研究發現，早餐飯後血糖反應較為和緩，攝取同樣的晚餐血糖反應則較激烈，而且許多研究證實不同時段進食會影響新陳代謝，尤其晚餐吃得太晚容易造成健康風險。

五、飯後散步 2至5分鐘

至於另一種控制血糖的方法就是運動，因為運動有助於消耗熱量，讓胰島素分泌更加敏銳，研究證實三餐飯後散步兩至五分鐘可以有效降低血糖。 

六、維持充足睡眠

血糖不僅與攝取的食物有關，甚至與生活習慣、生理因素息息相關，尤其睡眠充足至關重要，貝瑞強調：「晚上睡眠品質不好與晚上睡眠良好的情況相比，血糖反應更快，為讓血糖上升與下降猶如坐雲霄飛車。」

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