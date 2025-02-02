娛樂／影視「色盲選角」遭挑戰 歐美覺醒潮退燒？

「狼廳：鏡與光」中，英國王后珍西摩（前）的母親由非裔女演員莎拉普利迪出演，引發議論。（取材自IMDb）

好萊塢 影視圈正面臨著微妙的轉折時刻，一方面是政治氣氛的改變，另一方面則是多元選角引發的爭議，都反映出娛樂產業在價值觀上的激烈碰撞。

「白雪公主」批川普 被嗆抵制 IG發文道歉

以即將於3月上映的迪士尼 真人電影「白雪公主」（Snow White）為例，女主角瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）在去年總統大選結果揭曉時，忍不住在Instagram抱怨：「這個國家已病入膏肓……這會成為又一個充滿仇恨的四年……對於那些川普支持者、川普的選民以及川普本人，我只想說，祝你們一輩子都沒法體會到和平的滋味。」發文一出，雖然有許多粉絲支持力挺，但指責她無法接受不同政見而口出狂言的也大有人在，甚至還有不少川普支持者揚言抵制迪士尼耗資2億美元翻拍的「白雪公主」。

「白雪公主」電影海報。（取材自IMDb）

迫於壓力，沒過幾天，這位23歲的女演員再發IG限時動態致歉：「大家好，我想為上周在Instagram上的發文真誠道歉。是我一時衝動，仇恨和憤怒，只會讓我們離和平寬容愈來愈遠。我很抱歉，我也助長了這樣的負面言論。」

事實上，拉美裔血統的瑞秋曾格勒早就因為獲選詮釋最新版「白雪公主」，成為不少美國網友的眼中釘，加上劇中忌妒美貌的皇后是人氣女星「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot），讓許多網友大酸這種選角邏輯實在「太反直覺」。

此外，瑞秋曾格勒過去受訪時曾表示，原版「白雪公主」的故事早已過時，迪士尼這次很有必要推出一個符合政治正確的新世代版本，對於新世代的白雪公主來說，追求愛情不再是她的人生目標，「她的夢想是要做一個領先的人，而且她只要能做到勇敢、公平、真誠，確實就能成為這樣領風氣之先的人」。這番將原作情節推翻的立場，令不少偏好原汁原味舊版「白雪公主」的粉絲感到被冒犯。

隨著川普再次當選總統，好萊塢的政治氛圍似乎也悄然改變。曾出演「慾望師奶」（Desperate Housewives，又譯「絕望主婦」）、「加州靡情」（Californication）的女演員潔絲汀貝特曼（Justine Bateman）在接受福斯新聞採訪時表示，川普的勝利讓她感到「非常興奮」，因為在她看來，這意味著「那個信奉政治正確的覺醒時代（woke era）已經結束了，因為那種風潮勢必需要有暴民心態才能維繫下去，現在川普再次贏得總統寶座，於是這種勢頭就被打斷了，於是整個覺醒時代就已經結束了」。

潔絲汀貝特曼（左）與弟弟傑森貝特曼（右）曾在2003年電視喜劇「發展受阻」（Arrested Development）同框演出。（取材自IMDb）

她表示，川普的二度當選不僅改變了政治風氣，國家的整個精神層面也將出現重大轉變，「我覺得這種精神轉變始於馬斯克收購推特並將其轉化為X，而真正的轉變，則是在川普贏下總統選舉之後。是的，我能感覺到這種變化。」

今年58歲的潔絲汀貝特曼，雖然演藝資歷遠不如她的弟弟傑森貝特曼（Jason Bateman），不過過去幾年因為反人工智能的鮮明立場，在好萊塢同行中獲得不少人氣，不過她過去並沒有高調參與政治事務，也從未公開為川普站台。

英劇「狼廳」換血 中東裔男星演英詩人

轉變也反映在大西洋彼岸，英國BBC歷史劇「狼廳」（Wolf Hall）第二季「狼廳：鏡與光」（Wolf Hall: The Mirror and the Light），讓阿拉伯裔演員飾演歷史人物托馬斯懷亞特（Thomas Wyatt）、英非混血演員飾演英格蘭王后珍西摩（Jane Seymour）的母親，雖然導演和製片都為選角背書，但懷亞特家族後人、記者佩特蘿內拉懷亞特（Petronella Wyatt）不領情，大呼選角實在太荒謬。

2015年播出的第一季「狼廳」改編自希拉蕊曼特爾（Hilary Mantel）榮膺布克獎的同名歷史小說，講述亨利八世統治之下的都鐸王朝宮廷故事，雖然只有短短六集，但迷倒了全球各地不少歷史劇迷，在當年的艾美獎和金球獎評選中也獲得不少提名的肯定。

英劇「狼廳：鏡與光」海報。（取材自IMDb）

最新「狼廳：鏡與光」是暌違九年的續篇，同樣設定為六集，兩部都是由彼特斯特勞恩（Peter Straughan）擔任編劇、彼得考斯明斯金（Peter Kosminsky）負責導演，雖然主演馬克勞倫斯（Mark Rylance）、達米安路易斯（Damian Lewis）、凱特菲利普斯（Kate Phillips）等都沒變，但在配角陣容卻出現了一些明顯「色盲式選角」（Color-blind casting），意指演員的膚色不必符合歷史真實，觀眾再熟悉不過的英國古人不一定由白人演員來演。

該劇中，英國歷史上鼎鼎大名的詩人、外交官托馬斯懷亞特在「狼廳」第一季中由蘇格蘭出生的白人男演員傑克勞登（Jack Lowden）飾演，不過在九年後的第二季中，改由父母親都是埃及人的阿拉伯裔英國演員埃米爾艾爾馬斯里（Amir El-Masry）來扮演。

還有第二季中新出現的瑪格麗溫特沃斯（Margery Seymour）一角，即英格蘭王珍西摩的母親，也由膚色黝黑的英非混血女演員莎拉普利迪（Sarah Priddy）出演。

劇組：讓最優秀演員詮釋

對此，導演考斯明斯金在媒體見面會上明確表示：「這次確實有一些角色是由少數族裔演員扮演，這是在第一部中沒有過的情況，而且我很高興我們能做到這一點。」

考斯明斯金補充：「我們想要的，就是讓最優秀的演員來出演這部劇，所以試鏡、考察階段，我們選出的就是最優秀的那些候選者，這是唯一標準。你非要說演員形象必須符合歷史真實的話，達米安路易斯其實長得也並不特別像亨利八世，喬納森普雷斯（Jonathan Pryce）也不是和他扮演的紅衣主教特別相似。」

此外，「狼廳」的製片人柯林凱蘭德（Colin Callender）也告訴媒體，關於這一決定，在原著作者曼特爾2022年去世前，曾徵得過她本人的同意。「自第一季播出以來，全世界都已發生巨大變化，所以我們認為這次的多元化選角做法，非常合適，我們就是想要這麼做，也確實應該這麼做，就這麼簡單。」

確實如他所言，作者曼特爾生前接受採訪時曾公開表示，雖然十幾年前她創作這部小說時，並非如此構想書中人物的形象，但她還是支持影視改編時多元化選角的做法。「對我來說，這確實很難接受，因為在我心裡，他們絕不僅僅只是我筆下的一些人物，而是活生生的人，關於他們各自長得什麼樣子，我心裡其實有著非常明確的印象。但是一旦作品被搬上舞台或是電視，我們在這一點上就必須要做出讓步了，因為這涉及到一個身分認同的問題，我想我們必須要接受這些新思維。」

懷亞特後人轟「歷史虛無」

回到早前「狼廳」第二季宣布演員名單後，英國名記者佩特蘿內拉懷亞特在「每日電訊報」上撰文，公開提出批評。今年56歲的她，20年前被捲入前首相強森（Boris Johnson）的「出軌門」而名噪一時。她出身名門，父親伍德羅懷亞特（Woodrow Wyatt）曾任英國國會議員，而「狼廳」中的人物托馬斯懷亞特正是他們家的老祖宗。

佩特蘿內拉懷亞特對於由阿拉伯裔演員來扮演家族先祖的做法，表示認同埃米爾艾爾馬斯里是優秀的演員，但仍無法接受。她引用了西方社會如今愈來愈常被提及的「文化挪用」（cultural appropriation）說法，指責「狼廳」第二季不該「歷史虛無主義」至上。

（取材自澎湃新聞）