娛樂／影視「色盲選角」遭挑戰 歐美覺醒潮退燒？

「狼廳:鏡與光」中,英國王后珍西摩(前)的母親由非裔女演員莎拉普利迪出演,引發議論。(取材自IMDb)

好萊塢 影視圈正面臨著微妙的轉折時刻,一方面是政治氣氛的改變,另一方面則是多元選角引發的爭議,都反映出娛樂產業在價值觀上的激烈碰撞。

「白雪公主」批川普 被嗆抵制 IG發文道歉

以即將於3月上映的迪士尼 真人電影「白雪公主」(Snow White)為例,女主角瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)在去年總統大選結果揭曉時,忍不住在Instagram抱怨:「這個國家已病入膏肓……這會成為又一個充滿仇恨的四年……對於那些川普支持者、川普的選民以及川普本人,我只想說,祝你們一輩子都沒法體會到和平的滋味。」發文一出,雖然有許多粉絲支持力挺,但指責她無法接受不同政見而口出狂言的也大有人在,甚至還有不少川普支持者揚言抵制迪士尼耗資2億美元翻拍的「白雪公主」。

「白雪公主」電影海報。(取材自IMDb)

迫於壓力,沒過幾天,這位23歲的女演員再發IG限時動態致歉:「大家好,我想為上周在Instagram上的發文真誠道歉。是我一時衝動,仇恨和憤怒,只會讓我們離和平寬容愈來愈遠。我很抱歉,我也助長了這樣的負面言論。」

事實上,拉美裔血統的瑞秋曾格勒早就因為獲選詮釋最新版「白雪公主」,成為不少美國網友的眼中釘,加上劇中忌妒美貌的皇后是人氣女星「神力女超人」(Wonder Woman)蓋兒加朵(Gal Gadot),讓許多網友大酸這種選角邏輯實在「太反直覺」。

此外,瑞秋曾格勒過去受訪時曾表示,原版「白雪公主」的故事早已過時,迪士尼這次很有必要推出一個符合政治正確的新世代版本,對於新世代的白雪公主來說,追求愛情不再是她的人生目標,「她的夢想是要做一個領先的人,而且她只要能做到勇敢、公平、真誠,確實就能成為這樣領風氣之先的人」。這番將原作情節推翻的立場,令不少偏好原汁原味舊版「白雪公主」的粉絲感到被冒犯。

隨著川普再次當選總統,好萊塢的政治氛圍似乎也悄然改變。曾出演「慾望師奶」(Desperate Housewives,又譯「絕望主婦」)、「加州靡情」(Californication)的女演員潔絲汀貝特曼(Justine Bateman)在接受福斯新聞採訪時表示,川普的勝利讓她感到「非常興奮」,因為在她看來,這意味著「那個信奉政治正確的覺醒時代(woke era)已經結束了,因為那種風潮勢必需要有暴民心態才能維繫下去,現在川普再次贏得總統寶座,於是這種勢頭就被打斷了,於是整個覺醒時代就已經結束了」。

潔絲汀貝特曼(左)與弟弟傑森貝特曼(右)曾在2003年電視喜劇「發展受阻」(Arrested Development)同框演出。(取材自IMDb)

她表示,川普的二度當選不僅改變了政治風氣,國家的整個精神層面也將出現重大轉變,「我覺得這種精神轉變始於馬斯克收購推特並將其轉化為X,而真正的轉變,則是在川普贏下總統選舉之後。是的,我能感覺到這種變化。」

今年58歲的潔絲汀貝特曼,雖然演藝資歷遠不如她的弟弟傑森貝特曼(Jason Bateman),不過過去幾年因為反人工智能的鮮明立場,在好萊塢同行中獲得不少人氣,不過她過去並沒有高調參與政治事務,也從未公開為川普站台。

英劇「狼廳」換血 中東裔男星演英詩人

轉變也反映在大西洋彼岸,英國BBC歷史劇「狼廳」(Wolf Hall)第二季「狼廳:鏡與光」(Wolf Hall: The Mirror and the Light),讓阿拉伯裔演員飾演歷史人物托馬斯懷亞特(Thomas Wyatt)、英非混血演員飾演英格蘭王后珍西摩(Jane Seymour)的母親,雖然導演和製片都為選角背書,但懷亞特家族後人、記者佩特蘿內拉懷亞特(Petronella Wyatt)不領情,大呼選角實在太荒謬。

2015年播出的第一季「狼廳」改編自希拉蕊曼特爾(Hilary Mantel)榮膺布克獎的同名歷史小說,講述亨利八世統治之下的都鐸王朝宮廷故事,雖然只有短短六集,但迷倒了全球各地不少歷史劇迷,在當年的艾美獎和金球獎評選中也獲得不少提名的肯定。

英劇「狼廳:鏡與光」海報。(取材自IMDb)

最新「狼廳:鏡與光」是暌違九年的續篇,同樣設定為六集,兩部都是由彼特斯特勞恩(Peter Straughan)擔任編劇、彼得考斯明斯金(Peter Kosminsky)負責導演,雖然主演馬克勞倫斯(Mark Rylance)、達米安路易斯(Damian Lewis)、凱特菲利普斯(Kate Phillips)等都沒變,但在配角陣容卻出現了一些明顯「色盲式選角」(Color-blind casting),意指演員的膚色不必符合歷史真實,觀眾再熟悉不過的英國古人不一定由白人演員來演。

該劇中,英國歷史上鼎鼎大名的詩人、外交官托馬斯懷亞特在「狼廳」第一季中由蘇格蘭出生的白人男演員傑克勞登(Jack Lowden)飾演,不過在九年後的第二季中,改由父母親都是埃及人的阿拉伯裔英國演員埃米爾艾爾馬斯里(Amir El-Masry)來扮演。

還有第二季中新出現的瑪格麗溫特沃斯(Margery Seymour)一角,即英格蘭王珍西摩的母親,也由膚色黝黑的英非混血女演員莎拉普利迪(Sarah Priddy)出演。

劇組:讓最優秀演員詮釋

對此,導演考斯明斯金在媒體見面會上明確表示:「這次確實有一些角色是由少數族裔演員扮演,這是在第一部中沒有過的情況,而且我很高興我們能做到這一點。」

考斯明斯金補充:「我們想要的,就是讓最優秀的演員來出演這部劇,所以試鏡、考察階段,我們選出的就是最優秀的那些候選者,這是唯一標準。你非要說演員形象必須符合歷史真實的話,達米安路易斯其實長得也並不特別像亨利八世,喬納森普雷斯(Jonathan Pryce)也不是和他扮演的紅衣主教特別相似。」

此外,「狼廳」的製片人柯林凱蘭德(Colin Callender)也告訴媒體,關於這一決定,在原著作者曼特爾2022年去世前,曾徵得過她本人的同意。「自第一季播出以來,全世界都已發生巨大變化,所以我們認為這次的多元化選角做法,非常合適,我們就是想要這麼做,也確實應該這麼做,就這麼簡單。」

確實如他所言,作者曼特爾生前接受採訪時曾公開表示,雖然十幾年前她創作這部小說時,並非如此構想書中人物的形象,但她還是支持影視改編時多元化選角的做法。「對我來說,這確實很難接受,因為在我心裡,他們絕不僅僅只是我筆下的一些人物,而是活生生的人,關於他們各自長得什麼樣子,我心裡其實有著非常明確的印象。但是一旦作品被搬上舞台或是電視,我們在這一點上就必須要做出讓步了,因為這涉及到一個身分認同的問題,我想我們必須要接受這些新思維。」

懷亞特後人轟「歷史虛無」

回到早前「狼廳」第二季宣布演員名單後,英國名記者佩特蘿內拉懷亞特在「每日電訊報」上撰文,公開提出批評。今年56歲的她,20年前被捲入前首相強森(Boris Johnson)的「出軌門」而名噪一時。她出身名門,父親伍德羅懷亞特(Woodrow Wyatt)曾任英國國會議員,而「狼廳」中的人物托馬斯懷亞特正是他們家的老祖宗。

佩特蘿內拉懷亞特對於由阿拉伯裔演員來扮演家族先祖的做法,表示認同埃米爾艾爾馬斯里是優秀的演員,但仍無法接受。她引用了西方社會如今愈來愈常被提及的「文化挪用」(cultural appropriation)說法,指責「狼廳」第二季不該「歷史虛無主義」至上。

(取材自澎湃新聞)