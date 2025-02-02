買超市現成的雞胸肉切成雞丁做菜，省時又方便，最近我發現走地雞腿或有機雞腿肉更有彈性嚼勁，口感更佳，深受家人捧場。

林料：

冷凍有機雞腿6隻（稍退冰後好切）剔除腿肉，切成丁狀備用（雞骨可留下熬雞湯）；

紫色洋蔥一個（切塊）、甜彩椒三個（切塊）、青蔥兩條（切段）、蒜頭4至5瓣（切末）。

調味料：

醬油、料酒、蠔油、醋適量、太白粉一茶匙、熟花生些許、菜油兩湯匙。

做法：

1. 將雞丁以醬油、料酒及太白粉醃漬 15分鐘備用。

2. 炒鍋溫油，下蒜粒炒香，倒入雞丁，洋蔥大火快炒，去生後，下彩椒·

3. 倒入蠔油，炒勻各項食材。

4. 起鍋前淋下少許香醋及蔥花，翻炒兩下起鍋灑上熟花生米即可上菜，熱騰騰的彩椒雞丁吸晴又開胃，吃得皆大歡喜。





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