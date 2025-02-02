我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

料理功夫／彩椒雞丁

周靈

買超市現成的雞胸肉切成雞丁做菜，省時又方便，最近我發現走地雞腿或有機雞腿肉更有彈性嚼勁，口感更佳，深受家人捧場。

林料：

冷凍有機雞腿6隻（稍退冰後好切）剔除腿肉，切成丁狀備用（雞骨可留下熬雞湯）；

紫色洋蔥一個（切塊）、甜彩椒三個（切塊）、青蔥兩條（切段）、蒜頭4至5瓣（切末）。

調味料：

醬油、料酒、蠔油、醋適量、太白粉一茶匙、熟花生些許、菜油兩湯匙。

做法：

1. 將雞丁以醬油、料酒及太白粉醃漬15分鐘備用。

2. 炒鍋溫油，下蒜粒炒香，倒入雞丁，洋蔥大火快炒，去生後，下彩椒·

3. 倒入蠔油，炒勻各項食材。

4. 起鍋前淋下少許香醋及蔥花，翻炒兩下起鍋灑上熟花生米即可上菜，熱騰騰的彩椒雞丁吸晴又開胃，吃得皆大歡喜。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

醃漬

上一則

社安金／社安金不夠？ 4招增收入

下一則

料理功夫／胡蘿蔔糕

延伸閱讀

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵

在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
切洋蔥狂流眼淚 她成功實測1招：100％不流

切洋蔥狂流眼淚 她成功實測1招：100％不流

熱門新聞

先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

2025-01-26 10:18
示意圖。（Image by congerdesign from Pixabay）

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

2025-01-26 01:21
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)

詐騙ing／線上付款陷阱多 5招自保

2025-01-26 01:21

理財百科／川普2.0時代 影響海外退休族的3件事

2025-01-26 01:16
芬太尼氾濫對美國社區影響嚴重，成為美國社會的一大危害。（圖／123RF）

封面故事／從止痛到奪命 芬太尼吞噬年輕人 成社會一大危害

2025-01-26 10:48
「中國佬大亨」劉興，約攝於1910年。(作者提供／劉興家族檔案)

人物／百年前在美開罐頭廠、銀行、郵船公司…劉興成華人實業先驅

2025-01-26 11:38

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」