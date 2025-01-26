大仁說財經／加州山火災民 該搬遷或重建？

加州山火災民面臨遷離或重建的兩難選擇。(美聯社)

在洛杉磯 遭遇史上最嚴重的山火後，數萬名加州 居民將決定接下來是永久搬離或者重建家園。

保險 公司可能會承擔數千美元的臨時住房和生活費用，除非房屋保險不足或沒有投保。

美國財產險協會財產和環境部門意外險副總裁柯林斯(Karen Collins)表示：「保險一般會承擔你暫時外宿期間的額外生活費用，以維持你通常的生活水平。」

例如，如果某人的保險為某處房產支付10萬美元，保險公司可能會再支付20%、也就是2萬美元的額外生活費用。

南加州房地產諮詢公司PVRK總裁瓦內克(Peter Vanek)表示，他的房屋在2023年因一場電池火災而被毀。在瓦內克提供損失證明後，保險公司賠償了他雙倍的金額，包括外宿期間的生活費，他後來也重建了房子。

保險損失 恐破200億元

保險承保範圍在決定遷離或投資資源進行重建時扮演著重要作用。對於有保險的人來說，首先最重要的是在受損前拍攝房產照片，並向保險公司更新房屋估價。

瓦內克指出，「屋主可能沒有足夠的可支配收入來彌補保險賠償金與重建房屋、更換所有物品的費用之間的差額。」

洛杉磯郡目前的山火是該郡史上成本最高、破壞力最強的火災。根據摩根大通的報告，保險損失可能超過200億美元。

根據加州保險部門的數據，2020年至2022年間，保險公司已拒絕續約加州280萬份房屋保單，其中包括洛杉磯郡的53.1萬份。大多數保單已被保險公司取消。

加州保險部專員拉拉表示，保險公司必須停止對火災附近房產的所有未續保或取消保單，「加州州政府正全力以赴確保山火受害者得到應得的福利，並且盡快得到福利。」

搬遷他處不一定比重建容易。根據數位市場HomeAdvisor的數據，本地搬家的費用通常在884美元至2569美元之間。

羅斯福研究所首席經濟學家馬多維茲說，許多當年受到卡崔娜颶風影響的人們因為再次搬遷的費用和麻煩而選擇留在原地。

Glassdoor前首席經濟學家、Zillow資深經濟學家泰拉薩斯(Aaron Terrazas)表示，大多數受自然災害影響的居民不會搬遷。並補充說，自然災害發生後，當地經濟得到提振，因為居民在重建時採購了汽車、洗衣機和其他商品。他說，「但我們不應將其幻想這是一種合理的經濟成長。」

建築成本的未來

根據美國勞工統計局的數據，2023年美國勞動力中約有18%來自外國。泰拉薩斯估計，建築業約有四分之一是移工，尤其是在洛杉磯等地區。

他指出，移工紛紛湧向遭受天災的地方，例如卡崔娜颶風過後的新奧爾良和最近佛州的部分地區。在復甦期間，這些工人可能會從事建築工作或開設小型企業。

泰拉薩斯說，總統當選人川普提議大規模驅逐出境，這可能會導致建設工作停滯，「某些此類政策對建築業等行業來說就像是雙重打擊。」而且「不僅僅是勞動力，還有材料」。

如果川普徵收更多關稅，家用電器等進口材料的成本將會更高。羅斯福研究所的馬多維茲表示，由於川普政府先前徵收的關稅，木材價格一直居高不下，而現在木材價格可能會變得更加昂貴，企業的成本可能會因此上漲。