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抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

詐騙ing／線上付款陷阱多 5招自保

編譯胡立宗
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)

使用線上點對點付款App (P2P payment App) 的人愈來愈多，詐騙也愈來愈猖獗，在各家業者保護機制不夠周全之際，「消費者報告」(Consumer Reports) 提醒使用者最好注意以下五點，以免遭遇無妄之災。

1.先確認收款人身分才匯款：就跟很多詐騙手法一樣，只要先向歹徒聲稱的機構查證，就能撕破假面具。

2.確認之後只匯1元：就算是熟人也不會無端要就匯款，陌生人的身分就算確認無誤，第一筆也只匯1元，真實收款人確認無誤後再匯其他款項。

3.P2P帳號不要放太多錢：收款後，盡快轉到一般銀行帳戶，萬一帳號被盜，歹徒也無錢可領。

4.P2P認證方式：與信用卡等已經建立規範的支付管道不同，P2P的規範還不夠嚴格，使用者能做的只有開通所有確認方式，減少盜領冒用風險。

5.定期對帳：最後一個方法其實跟所有金融管道都一樣，只有自己定期察看才能確保每筆交易都是對的，銀行需要、信用卡需要，P2P當然也要。

聯邦紀錄顯示，2023年已知的線上付款App詐騙金額已經高達2億1000萬美元，較2021年增加62%。「USA Today」指出，數位交易的法規落後信用卡與簽帳卡很多，特別是詐騙止付機制這個部分，儘管國會已經在討論P2P保護的法案，「Protecting Consumers Against Payment Scams」，但離實施還有很長一段路。

6.轉帳安全 聯邦需督促

Consumer Reports在2022年曾經分析過四大P2P付款App，即Apple Cash、Cash App、Venmo與Zelle的安全度、隱私保障與交易透明度，他們2024年9月底再度發表2024年版的線上付款分析報告，很多部分還需要聯邦消費金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)催促業者落實更積極的保護措施，具體為以下四部分：

1、500元以上的轉帳必須有24小時的等待期，消費者一旦提出具體事證即可止付。

2、建立12至24小時的緩衝期，消費者可以在這時間內取消任何交易，就像一般金融機構的止付機制。

3、P2P業者必須建立公開、周密的內部調查程序，一旦確認消費者遭到詐騙，業者還款的比例必須越高越好。

4、特別是Zelle的商業匯款，必須對付款爭議實施更周全的保障，最好是能比照信用卡的「Fair Credit Billing Act」(信用卡帳單公平法)。

對於FOX詢問消保措施夠不夠完善，各家業者大同小異的回覆如下：

Zelle：科技面，我們監察每日千萬筆交易，並與2200家金融機構分享；告知面，App內建的提醒機制都會告知發生交易行為。

Cash App：我們致力於保護消費者權益，並透過預防措施、動態偵查與宣導告知的綜合機制實踐承諾，也持續改進相關機制。

Apple Cash：我們的網站有各種有用的資訊，協助使用者辨識與避免詐騙，同時消費者應該與認識者進行金錢交易，匯款給不認識的人，App也會主動告知。

PayPal 與旗下的Venmo：我們對詐騙採取零容忍方針，也會加強從源頭截斷詐騙的諸般作法。

App 信用卡 Apple

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