養生／大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智

「醒腦開竅」穴位，包含印堂、內關、三陰交、百會、風池、完骨、天柱，針灸或是經常用手指指腹點按，可幫助保持頭腦清醒。圖為用食指指腹按壓印堂穴示範。(本報資料照片)

過了40歲，明顯出現健忘、記憶力和行動力變差，身體各器官會逐漸老化。根據「人類器官的老化時間表」，腦部功能約40歲左右開始老化，想要提升腦部功能，可以透過穴位按摩來暢通氣血循環，尤其推薦提神又醒腦的穴位針灸。

刺激穴位 改善血液循環

冬季手腳總是冰冷，當血液循環不好時，四肢末梢就特別容易冰冷，因為熱量無法有效運送到全身。若是腦部血液供應不足，容易損傷大腦功能，漸漸出現認知功能退化，最後演變成失智。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，刺激穴位能讓血流順暢，預防及延緩失智症惡化，針灸搭配按摩會有更好的效果。「醒腦開竅」穴位，包含印堂、內關、三陰交、百會、風池、完骨、天柱，針灸或是經常用手指指腹點按，可幫助保持頭腦清醒。

位於頭頂正中間的「百會穴」是全身氣血、經脈交匯之處，被譽為「萬能穴位」，亦是治療失智症常用的穴道，當精神無法集中時，多按壓有提神功效。

穴位按摩有機會改善頭部血液循環，除了百會穴，四神聰、通天、絡卻、承光、前頂、後頂等頭皮上的穴位也可以經常按壓，林舜穀表示，頭部最上方的大腦頂葉負責整合各種感覺資訊，包括來自四肢和軀幹的觸覺訊息、有關身體姿勢和空間位置，以及控制身體運動功能，下達各種複雜的動作、手勢等指令。

按摩不同部位 刺激身體