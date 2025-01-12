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醫藥／物非所值 藥劑師：5種「垃圾」藥騙很大

編譯周靜芝
藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為第三個上榜的是止咳藥Mucinex。(路透)
藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為第三個上榜的是止咳藥Mucinex。(路透)

一名藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。每日郵報(Mail Daily)報導，格蘭特·哈廷(Grant Harting)是位有執照的藥劑師，他指出五種在全美多數藥店都買得到的藥，不但物非所值且毫無效果。

常見的睡眠、過敏藥物，甚至是記憶力保健食品，都被哈廷視為「垃圾」；他也分享一份更好、更便宜的清單，它們有相同功效，且效果更好。

第一個被點名的是，以糖漿形式銷售的非處方助眠藥ZzzQuil；它含有苯海拉明(diphenhydramine)，是種主要用於治療過敏的抗組織胺藥。

哈廷指出，雖然這個每瓶售價12元的藥沒什麼問題，但卻無法與較便宜的品牌相比。他說，這雖非真正的騙局，因為它是有效的，但只是與酒精混合的抗組織胺藥；他通常會推薦Dollar Tree的版本，「它們更划算」。

其次，哈廷警告不要服用Colace，這是種含有多庫酯(Docusate)的瀉藥，功用是軟便、緩解偶爾的便祕

他指出，2021年美國腸胃病學會(ACG)期刊發表的一項調查，分析了1956年至2021年間七項有關多庫酯的研究發現，在對便祕患者進行測試時，沒有一項顯示多庫酯與安慰劑有顯著差異。

哈廷建議用洋車前子(psyllium husk)來補充膳食纖維，市面上不乏這類植物性保健食品。

第三個上榜的是止咳藥Mucinex，含愈創甘油酯(guaifenesin)有助咳嗽時祛痰。哈廷稱這款價格從17至40元不等的藥是「敲詐」，並指出最近一項對患有呼吸道感染的青少年與成人的研究顯示，與安慰劑相比，咳嗽的情況並未改善。

他建議使用可憑處方購買的鹽水噴霧劑，或使用一般的液態減充血劑，這些藥物對舒緩咳嗽較具功效。

「詐騙」名單的下一個是Sudafed，是種含有去甲腎上腺素(phenylephrine)的非處方咳嗽與感冒藥。

食品藥物管理局(FDA)最近的審查發現，由於去甲腎上腺素在腸道中代謝後，無法以足夠的量進入血液，因此無濟於舒緩症狀，與安慰劑沒兩樣。FDA甚至要求將Sudafed下架，哈廷稱非處方的Sudafed完全是無用的「垃圾」，建議使用處方藥Sudafed，其成分為偽麻黃鹼(pseudoephedrine)；不過，他指出這種藥與高血壓有關。

最後一個被哈廷點名的是，聲稱可改善記憶力與認知能力的保健食品Prevagen，視包裝大小，價格從40至70元不等。

2017年，聯邦貿易委員會與紐約州檢察長指控Prevagen廣告不實，其宣稱能改善記憶力是「明顯的欺詐」。哈廷表示，Prevagen完全是個騙局，「一點用都沒有」。

藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為Sudafed。(美聯社)
藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為Sudafed。(美聯社)

便祕 FDA 紐約州

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