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新聞眼／獄警性侵受刑人 每每逃過制裁

編譯俞仲慈

美聯社記者歷經兩年調查，走遍50州並採訪100多名受刑人與更生人，發現全國監獄普遍存有系統性性侵暴力並隱匿罪行的案件，儘管受害人投訴，偏偏加害人依然可以逃過司法制裁。

西維吉尼亞州杭庭頓(Huntington)工作釋放中心(work release center)女受刑人艾普兒·尤斯特(April Youst)，某天深夜遵照矯正官威登(James Widen)指示，拿著髒衣服悄悄前往洗衣房，原以為可以享用洗衣機和烘乾機，不料竟慘遭性侵。

尤斯特回憶威登性侵她的同時還不忘提醒她獲得的恩惠：「就像…是時候要你付錢。」尤斯特隱忍多時，直到八年前向警方舉報，但威登拒絕認罪，此案目前仍在刑事法院龜速審理。

非營利組織Just Detention International創辦人喬安娜·邁爾斯(Johanna Mills)以更生人身分揭露過去服刑期間，被督導趁其不備加以性侵的不堪往事：「當你入獄時，唯一想到就是自保，但我萬萬沒想過，要防範督導從背後偷襲。」

報導指出，2010年至2020年間全國受刑人性侵案件暴增三倍；聯邦參院調查發現，過去十年來聯邦女子監獄至少三分之二受刑人曾遭獄長、獄警、牧師等相關人員毒手。

女受刑人邦妮·赫南德茲(Bonnie Hernandez)在佛羅里達州服刑期間，遭到獄警哈頓(Lenton Hatten)多次暴力性侵，雖然有DNA佐證，不料被告認罪後，法官僅判刑三個月，路易斯安那州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)怒斥：「簡直荒謬至極，毫無正義可言。」

而且即使被告認罪仍有機會逃過司法制裁，根據佛州聯邦監獄內部調查，證實六名男性獄警性侵女受刑人，但最終不了了之。

還有紐約市雷克島(Rikers Island)監獄矯正官馬丁(Anthony Martin)儘管遭到數位女受刑人指控性侵，依然保住飯碗，直到今年3月被控性侵一名女子被捕，遭到重罪指控，才可能面臨最高25年徒刑。

代表馬丁性侵被害人的辯護律師庫爾(Anna Kull)指出：「受刑人的尊嚴與權益與外面的自由之身相比，只是更廉價。」

根據統計，全國女受刑人人數已從1980年2萬6000人增加至現在近20萬人，讓不肖獄警有機可趁，甚至認為被害人是咎由自取，監獄性侵問題專家史密斯(Brenda Smith)指出：「她們被當成最低等人，不配當淑女，只是某個東西而已。」

監獄 西維吉尼亞州 佛州

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