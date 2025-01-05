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料理功夫／鹹蛋金瓜

西瓜湯

南瓜鹹蛋是一道集香氣與美味於一身的家常料理，鹹蛋黃的濃郁沙香完美融合了南瓜的細膩甜潤，創造出豐富的層次感。這道菜不僅簡單易做，還能輕鬆俘獲家人與朋友的味蕾。快來試試這道料理，讓溫暖的滋味為你的用餐時光增添幸福感。

材料（1至2人分）：

栗子南瓜1顆（去皮切片）、熟鹹蛋黃1顆（壓碎）、蒜頭2瓣（切末）、無鹽奶油1湯匙、鹽適量、白胡椒粉適量。

做法：

1.將南瓜去皮切片後，放入蒸鍋或煮鍋中蒸熟至軟，約 8至10 分鐘，取出備用。

2.在鍋中加入無鹽奶油，用小火融化後，加入蒜末炒香。

3.放入壓碎的鹹蛋黃，小火拌炒至起沙並散發香味。

4.加入蒸熟的南瓜片，輕輕翻炒均勻，讓鹹蛋黃均勻裹上南瓜。

5.最後根據個人口味加入少許鹽和白胡椒粉調味，翻炒均勻後即可起鍋盛盤。

小叮嚀：

1.南瓜選擇口感綿密的品種，本道菜選用栗子南瓜，炒出來更香滑。

2.奶油的量可以根據喜好調整，若偏好清爽口感，可用少量植物油代替。

3.翻炒時動作要輕柔，避免南瓜過度碎裂影響賣相。


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