美國現象／鉤針編織超療癒 風靡灣區高中生

在舊金山灣區各高中教室，鉤針編織已成為學生社團之一，它提供一種創造與管理壓力方法。新冠疫情 引發人們對鉤針編織等嗜好的興趣，提供高中社團發展奠定基礎。

「聖荷西 信使報」(Mercury News)報導，聖荷西里蘭高中(Leland High School) 鉤針編織社團會長Anna Yue表示，其可協助學習新技能或嗜好，成為一種休閒活動。

鉤針編織的吸引力不僅在易於學習，還提供自由創造。從初級圍巾到更複雜類別，學生可設定自身步調，這種包容與彈性允許所有技術水平的參與者，都能加入這項工藝。初學者從簡單針織開始，高技術成員可處理複雜圖案。

類似社團已在聖荷西Branham高中、佛利蒙John F. Kennedy高中、庫比蒂諾高中(Cupertino High School)紮根，每個社團都為緩解學業壓力提供喘息機會。所有這些社團都是在過去三年內成立，反映出疫情後、一般大眾對鉤針編織的興趣增加。

許多學生認為，鉤針編織社團是傳統教室環境之外、與同學們聯絡的空間。在Branham高中，學生們參加社團會議，並在教室一起午餐。許多人透過鉤針編織社團認識朋友。

聖塔克拉拉高中、聖荷西Gunderson高中、庫比蒂諾Homestead高中、聖塔克拉拉Wilcox高中也成立鉤針編織社團。這些社團結構因學校而不同，有些專注在休閒，有些則將鉤針編織技能用於慈善。

佛利蒙John F. Kennedy高中學生將自己作品捐給非營利機構「Knots of Love」，為醫院嬰兒及癌症對抗的患者提供鉤針編織毯子與帽子，送至加州 、麻州、猶他州醫院。

儘管易於學習，許多鉤針編織社團面臨重大挑戰，是確保學生可獲得所需材料，需要紗線、針、填充物與其他用具。部分社團依賴捐款，也考慮出售製作物品，以提供更多供應。

根據「Kaiser Permanente」報告，鉤針編織反映在校生更廣泛興趣，在高壓學業環境提供更多放鬆愛好，從事創意嗜好可減輕壓力、增強認知與信心。

庫比蒂諾高中鉤針編織社團會長Clarabelle Wang表示，社團為學生提供可暫時忘卻學校、專注藝術的空間，希望學生可感受到一起在社團的快樂。

隨著鉤針編織社團持續發展，其不再只是工藝，而是手工空間，代表學生社團建設與自我保健，透過集體努力，學生們組成支持網絡，培養同情心與創造力，在為未來準備的同時，重視心理健康與社區聯結。