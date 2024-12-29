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加州話題／南加蒙市丁胖子廣場 被叫「丁騙子」

記者啟鉻
廣場標誌牌。（記者啟鉻／攝影）
廣場標誌牌。（記者啟鉻／攝影）

南加華人眾多的蒙特利公園市有個「丁胖子廣場」，多年來一直在華人間名聲響亮。這裡是很多華人新移民踏上美國土地的首選目的地之一。不過近年來，從來自中國走線人和其他新移民口中，「丁胖子廣場」漸漸傳成「丁騙子廣場」，原因是這裡常有騙子出沒，且部分新移民因人生地不熟，很容易上當。

「丁胖子廣場」位於嘉惠爾街(Garfield Ave.)和嘉偉街(Garvey Ave.)交匯處東北角，這裡聚集不少華人商家，提供餐飲、購物、旅遊、交通等服務，新移民到美國，在該廣場及周邊消費，如同在家鄉一樣，大大消除對異國的陌生感。俗話說「林子大了，什麼鳥都有」，來自各地形形色色背景的華人新移民，部分將惡習帶進來；老鄉騙老鄉，以及其他各種詐騙事件經常發生。

配眼鏡 吃虧400元

小林年初通過走線偷渡到美國。他說，在廣場消費，因不熟悉當地物價，而吃過虧。他說，走線路途中很辛苦，他還把眼鏡搞丟，他準備再配一副。小林不熟悉英語，加上在廣場周邊家庭旅館住宿，就直接到廣場附近的一家眼鏡店。商家說配一副他需要的可變色眼鏡，要近700美元；當他完成配鏡繳款後，同住家庭旅館的室友告訴他，在正規眼鏡店可能只要300美元，就能完成相似的配鏡。

小林去找商家理論；但商家解釋，不同質量和標準的商品，價格當然有差異。小林說，他剛到美國啥也不懂，既拿不到退款，也不認同商家的說法，仍認為自己上當受騙了。

找住宿 被騙200多元

遊民老趙表示，他因為需要找能睡覺休息的地方，被騙200多美元。老趙說，他來自山東，在廣場周邊遊蕩多年，至今居無定所，有時遇到好心人能給些現金，他度日吃喝尚且湊合，只是晚上找固定睡覺地方不太容易。一天，他遇到一位可以讓他住在廂型車上的華人，說這輛車雖無法行駛，但還可以遮風避雨，就停在街邊，如果他要住的話，可以交100美元，不限時間。老趙找固定住所心切，就給了錢。沒想到只住一宿，廂型車就被拖走。老趙現在依舊為找睡覺地方，到處打「游擊」。

廣場燈柱上經常可以看到張貼的小廣告，其中有真信息，但也有騙局。（記者啟鉻／攝影）
廣場燈柱上經常可以看到張貼的小廣告，其中有真信息，但也有騙局。（記者啟鉻／攝影）

換匯 對方搶錢就跑

老吳講了一個換匯被騙的事。他的一名友人從中國走線到美國，隨身帶不少人民幣和美元，希望將剩餘人民幣都換成美元。於是通過微信聯繫可以換匯的華人。一天，那人傍晚開車來到廣場，就在這位友人剛將人民幣交給對方準備接收美元時，對方竟一下子關上車門，開車逃跑。老吳說，他的友人懊悔不已。

租屋 險遭老鄉詐騙

中國山西來美兩年的周姐，在蒙市從事家政清潔。她說，曾在廣場遇到老鄉，聽到對方鄉音，她感到很親切。由於想換個有單間的住處，她向老鄉求助。過了幾天，老鄉對她說，找到合適地方且租金便宜，但房東要她先繳半年租金。周姐說，看對方不太靠譜，就沒有再聯繫。因為她聽說過這類騙子，收到錢就消失。周姐還說，一些華人職介與餐館老闆勾結，騙取中介費。職介向餐館派工，餐館業者借故再將做工者開除，但中介費不退，或者只退很少部分，有很多新移民求職者受騙。

詐騙 多與商家無關

從事過華人職介的凱倫表示，由於廣場聚集都是華人，尤其是所謂「老鄉」，在取得對方信任後，一些人就開始行騙。很多新移民不諳當地世故，輕信對方，近些年被騙者大有人在。實際上早在多年前，一些新移民就已開始將「丁胖子廣場」叫成「丁騙子廣場」了。但事實上詐騙事件多與當地商家沒有關係。

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