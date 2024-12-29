大仁說財經／英年輕人愛上健力士黑啤

健力士黑啤酒受歡迎程度大增，恐須採取配額限制供應。(路透)

在任何一家倫敦的酒吧，健力士（Guinness）黑啤酒的銷量都占整體啤酒的最大宗。一家酒吧店主指出，今年他的健力士啤酒銷售量是兩年前的兩倍。

這款愛爾蘭酒品以其獨特的暖棕色、奶油般的泡沫和獨特的倒酒方法而聞名；1品脫健力士黑啤酒需要119.5秒才能倒完。長期以來它一直被認為是酒吧內男橄欖球迷的首選飲料。

網紅改變品牌形象

然而在過去兩年裡，健力士黑啤酒的受歡迎程度直線上升，尤其是在年輕人和女性中。

根據食品和飲料企業數據洞察公司CGA的數據，從7月到10月，英國啤酒銷量下降了0.5%；然而同期，擁有健力士品牌的帝亞吉歐（Diageo）的啤酒銷量卻成長了23.2%；最明顯的是，桶裝健力士黑啤酒銷量成長了20.9%。

根據尼爾森的數據，截至10月底，健力士啤酒已成為2024年英國銷量最高的啤酒。

社群網紅和行銷活動消除了健力士黑啤酒是老年男性飲料的觀念。TikTok上的網紅讓啤酒變得時尚，並透過影片評論展示了不同的酒吧，對倫敦各地最好喝的啤酒進行排名和比較。

酒廠設定配額限制

隨著需求突然增加，帝亞吉歐已告訴一些酒吧老闆，它將對健力士黑啤酒設定配額限制，以確保能在整個假期季持續銷售。

帝亞吉歐發言人在聲明中表示：「過去一個月英國消費者對健力士黑啤酒的需求異常旺盛」，「我們已經最大限度地提高供應量，並且正在積極與客戶合作，管理分銷，以盡可能高效地進行交易。」

配額限制並未影響所有酒吧。但酒吧老闆指出，他們對於是否能有足夠的供應來滿足需求感到擔憂，尤其是在假期期間；這通常是一年中最繁忙的時間，對每周獲利率至關重要。

晨星公司（Morningstar）股票分析師謝蒂（Verushka Shetty）指出，雖然過去一年中蒸餾廠和啤酒廠的成長放緩，但帝亞吉歐的健力士黑啤酒卻逆勢而上。 一輛馬車駛過愛爾蘭都柏林健力士啤酒廠的門口。(路透)

帝亞吉歐3月與男星傑森莫摩亞（Jason Momoa）合作推出一項頗受歡迎的行銷活動。謝蒂表示，這有助於該品牌的發展，「該品牌的受歡迎程度正在上升，尤其是在女性和Z世代中。」

在帝亞吉歐7月的財年財報電話會議上，執行長克魯（Debra Crew）表示，吉尼斯2024財年的全球淨銷售額成長了15%。

她表示，帝亞吉歐透過與莫摩亞等行銷活動以及與網紅合作「共同創造內容並塑造品牌」，「吸引了更多健力士黑啤酒消費者。」

女性消費量年增27%

克魯表示，在英國，從2022財年到2023財年，女性健力士啤酒消費量增加了27%。

除了與內容創作者合作外，她還表示，該公司預計與英超聯賽和六國橄欖球等體育賽事的業務合作將繼續推動需求。

在倫敦斯托克紐因頓附近的The Auld Shillelagh，自1991年以來一直是「健力士之家」，每周有兩到三批愛爾蘭烈性黑啤酒送達。這家酒吧的老闆萊登兄弟（Aonghus Leydon）表示，雖然他們一直以健力士黑啤酒而聞名，但他注意到近年來熱門程度明顯上升。

他說，「健力士黑啤酒一直是我們產量相當大的產品。但是，過去幾年裡健力士黑啤酒的銷量大幅上升。」目前，這款愛爾蘭烈性黑啤酒占該酒吧銷售額的70%。

萊登表示，與十年前相比，飲用健力士黑啤酒的年輕人數量明顯增加，「我們的顧客大多是20歲出頭到30歲出頭，其中大多數是健力士黑啤酒愛好者。」「從性別角度來看，幾乎勢均力敵。」

他表示，在從事這一行37年的時間中，從未在健力士黑啤酒供應方面遇到任何困難。這也解釋了為什麼一些酒吧老闆擔心可能有配額限制。 與十年前相比，飲用健力士黑啤酒的年輕人數量明顯增加。(路透)

雖然帝亞吉歐指稱英國的需求「異常」，但黑啤酒在美國也愈來愈受歡迎。根據尼爾森的數據，截至10月的過去12個月，健力士啤酒是美國進口最多的啤酒。

根據帝亞吉歐數據，在歐洲，不含酒精的黑啤酒健力士0.0在2024財年的淨銷售額翻了一倍。

曼哈頓The Dead Rabbit聯合創始人兼管理合夥人麥加里（Jack McGarry）表示，他2024年前10個月賣出的健力士黑啤酒數量相當於2023年全年。

來自北愛爾蘭貝爾法斯特的他說，愛爾蘭文化正在進入公眾視野，這對健力士來說是個好兆頭。

此外，他說他認為年輕人愈來愈認為到健力士啤酒是一種清淡、低熱量的啤酒。1品脫20盎司的健力士啤酒熱量約有210卡，而1品脫啤酒如Stella Artois則含有約224卡路里的熱量。而健力士啤酒的酒精濃度僅4.2%，與Michelob Ultra等淡啤酒相當。

布魯克林威廉斯堡Iona酒吧老闆、來自都柏林的博伊德（Victor Boyd）說，他的酒吧25年來一直在供應健力士黑啤酒，他也注意到最近受歡迎程度的飆升。

不過，他表示，這不僅存在於年輕人身上。他說，社群媒體上關於紐約最好品脫健力士啤酒的評論有助於提升他的酒吧在許多人眼中的形象，「其他人已經發現黑啤酒的樂趣，它的酒精含量和熱量比許多其他啤酒都低。」