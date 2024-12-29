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任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

移民專頁／公民配偶逾期居留 免交I-601

鄭毅律師主答

讀者問：

我在兩個月前被解雇，處在我的H-1B 60天寬限期時，跟公民男友結婚了。在寬限期最後一天，我在線上申請了I-130，但沒有交I-485。現在，我正在準備遞交I-485。不過，我的H-1B 60天寬限期結束約兩周了。在這種情況下，I-485裡的問題「是否違反了非移民狀態」，我需要選yes嗎？I-765中的current status（目前狀態）是否可以填pending adjustment of status（待處理或待調整）呢？我準備I-485和I-765一起寄出去。除此之外，還有額外的表格或資訊要交嗎？只查到了overstay超過180天，需要填寫額外的表。

答：

1. 根據你提供的情況，在填寫I-485表格的時候，針對第8部分第17個問題（你是否曾經違反過非移民簽證的條款或條件），你應該填寫yes，因為你的H1B grace period（H-1B 60天寬限期）已結束，但你沒有離境。

2. I-765表格問你目前的身分，你填寫pending adjustment of status，通常都是可以的。

3. 假如你沒有其他違反移民法的情況，僅僅是有逾期居留的記錄也沒有問題，因你是公民的至親，不需要申請豁免，不需要遞交I-601表格。

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