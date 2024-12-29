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醫藥／突起雞皮疙瘩、全身發抖 失溫2大警訊

賴昀岫、沈能元
在室外活動時，若身體出現失溫警訊，必須立刻添加衣物，並盡速躲到室內或車內。（本報資料照片）
在室外活動時，若身體出現失溫警訊，必須立刻添加衣物，並盡速躲到室內或車內。（本報資料照片）

冬天低溫，心血管疾病、腦中風患者比平常多了不少，其中不乏老菸槍。醫師提醒，抽菸者的血液黏稠度相對較高，如果水分喝得少，又遇上寒冬，將提高心血管急重症風險，建議做好保暖，室外活動時，若突有「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」等身體失溫兩大警訊，立即提高警覺。

★30多歲老菸槍也患病

台灣振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，天氣變化劇烈，早晚溫差極大，急診多了不少心血管疾病、腦中風等個案，是平日的一至三成，以60歲以上老年人居多，但也收治多名30、40歲年輕個案，推測與抽菸習慣有關，這幾名年輕男性患者自述，從高中、大學就開始抽菸，出社會工作後，因同儕因素而繼續抽菸。

黃建龍指出，正常的血管內皮細胞可以維持血管擴張跟血流暢通，不至於發生凝固反應，但香菸中的尼古丁會破壞血管內皮細胞功能，使得血管內膜失去保護血管作用，血液流動時容易產生血栓；此外，尼古丁含有上百種化學物質，提高血液黏稠度，且冬天水喝得少，血液更為黏稠，提醒民眾適時補充水分，最好是避免吸菸。不過，腎功能不好或心臟功能不好者則不能喝太多水，以免水腫。

台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，在室外活動時，若突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」等兩大症狀，就是身體失溫警訊，必須立刻添加衣物，並盡速躲到室內或車內，因為室內溫度比戶外溫度高，車內應打開暖氣，讓身體回溫，藉此降低心肌梗塞、中風或猝死等危機。

★禦寒用洋蔥式穿衣法

林謂文強調，寒流或冷氣團來襲時，最好禦寒方式為「洋蔥式穿衣法」，長者可穿發熱衣，一般民眾則可穿著透氣排汗的貼身衣物，在外出服搭配毛衣或背心，最後是羽絨外套；另多重視頸部、手部等部位保暖，高齡、三高、心腦疾病等患者可以使用圍巾、手套；再者，進出人潮擁擠場所應佩戴口罩，除可以避免病毒、細菌感染，也有保暖效果。

黃建龍建議，從室內到戶外，溫差變化大、血管突然急速收縮，如果剛好有斑塊就容易剝落引發血栓，要做好適度保暖，尤其是脖子，可以穿高領服裝或圍圍巾；如果是到高海拔、寒冷區域，如到山區賞雪，除高領與頭部保暖外，盡可能避免太早離開房間，因為戶外跟室內外溫差更明顯，年長者可能容易突發心血管腦血管疾病。

黃建龍說，多數年輕人雖然沒有慢性病，但如果到了高海拔的地方，抽菸又少喝水就容易血栓，萬一發生意外，不易送下山、容易延誤治療；侯重光則提醒，寒流來襲，還是盡量避免到空曠的戶外，特別是年紀大、高血壓、糖尿病、心血管疾病等高危險個案，且天氣濕冷天氣，路面也危險。

中風 心血管疾病 三高

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