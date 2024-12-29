芥茉芹菜

無論暑熱或寒冬，涼拌菜永遠是受歡迎的開胃菜，下面要介紹的是簡易好做的芥茉芹菜及涼拌黃瓜，酸酸辣辣，開胃又下飯。

芥茉芹菜

材料:

西芹一把、鹽少許、芥茉醬、蜂蜜、蘋果醋適量。

做法：

1. 芹菜清洗乾淨，將每一條芹菜梗從中掰開，去掉粗莖，切成細條，裝入大碗中，以鹽醃漬 20分鐘，再用冷開水沖洗掉鹽分。

2. 調和芥茉醬、蜂蜜及蘋果醋後，倒進盛芹菜條的碗中拌勻。

3. 將芹菜碗放入冰箱，冰鎮兩個小時以上後進食，酸甜可口，清涼沁入心肺。

涼拌黃瓜：

涼拌黃瓜

材料：

新鮮小黃瓜數條、蒜瓣2至3個切碎、小紅辣椒2個切碎、醬油、黑醋、糖、紅蔥醬適量；菜油一湯匙、麻油一湯匙、熟花生兩湯匙。

做法：

1.先將小黃瓜清洗乾淨後，以刀面用力拍打至裂開，切成小塊狀，裝大碗內，再以少許鹽醃漬20分鐘後，用冷開水清洗掉鹽，置於一旁備用。

2.蒜蓉及小紅辣椒粒置於一碟內，醬油、醋、糖及紅蔥醬放在一小碗內調和均勻。

3.炒鍋熱菜油及麻油，油熱後，淋在蒜蓉及小紅辣椒的碟上，再和醬油等調料混和好，倒在黃瓜碗內。

4.把熟花生粒撒在黃瓜上，吃時將黃瓜、花生與醬料拌勻。喜好香菜者，可撒些香菜末，增加香氣與口感。





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