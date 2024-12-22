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新聞眼／保障網路隱私 加州「刪除法案」2026上路

編譯胡立宗

加州是法律保障網路隱私最嚴格的州，但Consumer Watchdog的分析發現，2023年只有不到1%採取行動，要求各家公司與資料掮客刪除資料，因為民眾必須一個一個網站申請刪除，一定會消耗大量時間。

不過，2026年後，情況將對民眾大為有利，因為Senate Bill 362實施後，個人將可一次刪除所有資料掮客所取得的個人資料，因為又名「刪除法案」(Delete Act)強制各家公司必須簡化刪除的繁雜度。

因此，Consumer Watchdog認為，如果州長紐森願意簽署Assembly Bill 3048，連瀏覽器公司都必須配合簡化刪除方式。該案的目標正在於限制公司蒐集用戶資料的行為，因為Chrome與Safari目前都還在蒐集直接往來者的「第一方資料」。資料掮客則是第一方，與間接蒐集的第三方都要。

營運範圍包括加州的大型資料掮客為「Experian」、「Acxiom」與「LiveRamp」，另外還有近500家的小型公司，依照州法規定，他們必須每年通報，要求刪除、更正、取得、限制與退出資料蒐集的申請件數。

雖然資料掮客的名氣不如Facebook或Google，但他們更瞭解每個用戶，不只是年齡、性別、生日，連社會安全碼與實際居住地都知道，並且販售給科技公司、保險商、金融機構，還有政府的執法、財政、保險主管機關。

就目前而言，雖然要500多家刪除個資不太可能，但要求加州市場的三大掮客刪除應該還在能力範圍內。

Experian擁有10億人的個資，藉此取得每年70億美元的營收，刪除可至「consumerprivacy.experian.com」。

Acxiom擁有1億9000萬人的個資，年營收為6億1700萬美元，美國境內的刪除要到「privacyportal.onetrust.com/webform/342ca6ac-4177-4827-b61e-19070296cbd3/7229a09c-578f-4ac6-a987-e0428a7b877e」。

LiveRamp有7億人的資料，營收6億6000萬美元，刪除可至「liveramp.com/privacy/my-privacy-choices/」。另外，大型資料掮客Equifax有8億人的個資，營收50億美元。

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