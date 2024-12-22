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每周一書／小說「第四羽翼」舊金山圖書館今年最多人借

編譯組／綜合報導
舊金山圖書館今年借閱次數最多的紙本書，是一本講述華裔移民的小說。(取自亞馬遜)
舊金山圖書館今年借閱次數最多的紙本書，是一本講述華裔移民的小說。(取自亞馬遜)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山公共圖書館今年借閱率最高的圖書是《第四羽翼》(Fourth Wing)，是作者雅羅斯(Rebecca Yarros)去年在社交媒體上暴紅的「浪漫幻想 」(romantasy)小說。該書的故事情節設定在一個年輕人訓練成為龍騎士的世界裡，魔法與浪漫的結合令人上癮，吸引了 BookTok (TikTok專為讀書愛好者設立的子社區) 上的讀者，並使其成為風靡全球級作品。

根據舊金山公共圖書館的流通數據，「第四羽翼」去年的電子書借閱量超過6000次，有聲書和實體書的借閱量可能更高達數百次。

其他受歡迎的小說類紙質實體書包括「中國人的煩惱」(The Chinese Groove)，這是一個關於一個搬到舊金山的中國人的移民故事，以及帕切特 (Ann Patchett) 的小說「湯姆湖」(Tom Lake)。

被借閱次數最多的非小說類圖書是「被驅逐的人」(Evicted) 作者德斯蒙德 (Matthew Desmond) 的作品「美國的貧困」(Poverty, by America)，該書探討了美國持續存在的貧困問題。薩莫拉 (Javier Zamora) 的回憶錄「索利托」(Solito)記錄了他從薩爾瓦多(El Salvador)跨越美國邊境的旅程，在成人非小說類圖書中排名第二。

舊金山 圖書館 邊境

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