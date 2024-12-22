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每周一書／台首名醫學女博士 漫畫一探許世賢故事

中央社
漫畫家蠢羊「臺灣名人傳記漫畫」系列作第四本以已故台灣前嘉義市長許世賢為主角，刻畫台灣首名醫學女博士、首名無黨籍女性地方政治首長一生。(時報出版提供)
漫畫家蠢羊「臺灣名人傳記漫畫」系列作第四本以已故台灣前嘉義市長許世賢為主角，刻畫台灣首名醫學女博士、首名無黨籍女性地方政治首長一生。(時報出版提供)

已故前嘉義市長許世賢有「嘉義媽祖婆」之稱，她既是台灣首名醫學女博士，也是首名無黨籍女性地方政治首長，漫畫家蠢羊「臺灣名人傳記漫畫」系列作第4本以許世賢為主角，刻劃一生傳奇。

「臺灣名人傳記漫畫」系列描繪主角目前已出版湯德章、巴克禮、馬偕等歷史名人，許世賢是系列中首名女性歷史人物，蠢羊透過新聞稿表示，一開始懷疑自己是不是選錯人，因為許世賢前期是千金大小姐、資優生，加上名醫經歷，讓她在描繪過程中「感受到強烈的剝離感」。

直到描繪至許世賢歷經228事件時期，蠢羊才終於與許世賢人生產生共鳴。當時身材矮小的許世賢穿著裙子、腳踩跟鞋，走過屍堆與砲火，蠢羊說，自己盡力描繪這名時代英雄背影，但也自認很難處理好許世賢前輩的一生，因為許世賢實在太厲害，用盡心力去改變嘉義市。

「臺灣名人傳記漫畫：許世賢【台文版】」漫畫中，描述到許世賢自幼在良好的教育環境中成長，卻從小就展現不服權威、獨立思辨的性格，不但果斷剪去髮辮留著短頭髮，即使在學校接受皇民化教育，但只要遇到不公義之事，都敢於向日本老師據理力爭。

女中畢業後，許世賢選擇學醫，婚後與先生張進通赴日本深造，成為台灣首名女性醫學博士。歸國後夫妻倆在嘉義開設「順天堂醫院」，用最先進的設備與技術服務鄉里。1945年國民政府接管台灣後，許世賢先後擔任嘉義女中校長、參選議員及市長等。

漫畫描繪許世賢投入參選過程，生動呈現許世賢最常面臨打擊，也就是「女人選什麼縣長？」民眾幫許世賢助選甚至還會被嘲諷：「幫女人助選，你還是一個男人嗎？」甚至毫不留情地將許世賢的宣傳名片當場撕掉，但許世賢還是用行動力打破傳統的框架，當選第6屆嘉義市長，成為全台首名女性縣轄市長。

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