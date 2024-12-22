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封面故事／聖誕節必吃栗子 在家也能烤出香甜風味

編譯尤寶琪
在爐火上烤栗子，早成了美國聖誕節的象徵味道。(圖／123RF)
在爐火上烤栗子，早成了美國聖誕節的象徵味道。(圖／123RF)

自老歌手納金高(Nat King Cole)在1946年錄製了「聖誕歌曲」(The Christmas Song)以來，這首歌就成了聖誕節最受歡迎的歌曲之一；歌曲一開始唱到「爐火上烤著栗子」(Chestnuts roasting on an open fire)，更是喚起不少人從未經歷過的節日懷舊形象。

不過，栗子早在這首歌問世前，就已經是美國聖誕節的代名詞了。栗子在18世紀和19世紀時期，是美國菜餚中最受歡迎的食材，原因很簡單，整個東岸都長滿了栗子樹，但一場枯萎病導致這曾是國內最主要樹種的美國栗樹幾乎絕種。那栗子又如何仍是聖誕節的主食呢？為什麼跟聖誕節有關？

栗子雖然不是美國獨有，但一個多世紀以來，在爐火上烤栗子，早成了美國聖誕節的象徵味道。

在聖誕佳節期間吃栗子也很可能與栗子收成的時間是在10月到12月更有關係，讓栗子在冬季慶典中，占有重要地位；另外，栗子保質期短，必須盡快食用，而像是在爐火上烘烤的做法，則是會加強堅果的香甜。

★栗子該怎麼烤？

想要在家實現歌詞中的場景很簡單，只需要把栗子放在火上，或放入烤箱中就可以。許多商店在聖誕期間都有販售新鮮的栗子，你甚至還可以直接跟農民購買，或是上亞馬遜從網路訂購。

若想要親自挑栗子，要避免有瑕疵、腐爛或有發霉跡象的栗子；好的栗子應該外殼光亮、光滑且堅固；如果摸起來有裂痕，則表示它們已經乾燥並可能太老了。

在烤栗子前，請先在栗子圓形一側切出個小「X」，確保要切穿栗子殼；如果不切口，那栗子很可能會在烘烤期間爆開；然後，將栗子浸泡在水中30分鐘到60分鐘，這樣在烤後會更容易去殼；接著，將泡好的栗子拿出來後拍乾。

若想放在爐火上烤，那請把栗子切開的那一面朝上放入鍋中，然後再將鍋子放在火上，烤上約十分鐘，期間記得要翻動栗子；如果是放烤箱烤，同樣將切口朝上鋪放在烤盤後，用華氏400度的溫度，烘烤15分鐘至20分鐘。

當栗子皮從切口向後開口時，栗子就烤好了；冷卻後，用刀剝去堅硬的外殼和棕色的內皮，你就可以開心享用香甜可口的栗子了。

在爐火上烤栗子，早成了美國聖誕節的象徵味道。(圖／123RF)
在爐火上烤栗子，早成了美國聖誕節的象徵味道。(圖／123RF)

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