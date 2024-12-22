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社安金／申領社安金4失誤 讓你領得比別人少

編譯周芳苑

在美國生活，人們總以為退休後可輕鬆申請社安金、舒適過日子，事實上，社安金申辦過程有很多要注意的事情，專家建議提前規劃，以免犯下常見的四大錯誤、坐失權益。

專家以2025年申辦社安金為例，列出可避免的4個常見失誤。

第一失誤：不了解「全額退休年齡」(full retirement age, FRA)

可開始全額領取社安金的年紀就是「全額退休年齡」，對於1960年或該年之後出生的人來說，完全退休年齡是67歲，如果2025年邁入66歲，那麼，完全退休年齡是66歲10個月，比2024年晚了兩個月，這是個重大改變。

假如沒有注意到這一個大變化，打算2025年在屆滿66歲8個月時就申領社安金，技術上等於提前申領，每月實領金額將永遠低於全額，僅僅比66歲10個月提前二個月申領，終其一生的月領金額永遠都會減少1.11%

第二失誤：對「社安金生活成本調整」(cost-of-living adjustment，COLA)期待過高

社安金會根據通貨膨脹率適時適量調整，稱為「社安金生活成本調整」，英文簡稱COLA。

2023年通膨率升至40年來新高，COLA幅度高達8.7%；2024年隨著通膨下降，COLA降至3.2%，由於通膨續降，2025年COLA將進一步降至2.5%。

COLA逼近二位數調幅的日子已成過去。

第三失誤：忽略配偶福利(Spousal Benefits)

申領社安金時，有權根據自己或配偶的個人工作紀錄盡可能爭取最高福利，不過，配偶福利以主要受益人所收金額50%上限。

換句話說，如果配偶每月收到2000元社安金，您的配偶福利上限為1000元，假如1000元比您根據自己工作紀錄所獲金額高，仍可申請這項福利，即使這一輩子從來沒有工作、未曾領薪資，同樣可申領配偶福利。

第四失誤：全然依賴社安金

明年平均社安金為月領1918.28元乘以年漲幅2.5%、達每月1966.24元，每年社安金僅2萬3594.84元，遠低於多數老年人所期望的幸福退休生活所需的費用。

假如明年就要退休，退休日近在眼前，已沒有太多時間存款以補充社安金的不足，卻可調整生活，在社安金有限的大前提下預做準備。

如何調整生活以因應有限的社安金？其中之一是退休前最後一年盡可能拉高退休計畫存入款；其二，正式退休後考慮從事兼職工作或副業，許多老人家喜歡每周工作幾個小時。

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