百科／失蹤新聞案例2 夏威夷30歲女 赴墨自願失蹤？

30歲女子漢娜·小林(Hannah Kobayashi)11月8日自夏威夷 到洛杉磯 機場後，未依計畫轉機往紐約，反而失蹤至今，其父親萊恩(Ryan Kobayashi)趕往洛城尋女數日未果，於11月24日被發現在洛城國際機場附近的停車場跳樓身亡。而洛城警方在小林家人通報失蹤的第二天，宣稱漢娜被拍到獨自入境墨西哥 ，現在小林家人們認為警方未即時、詳實的報告進度，要求出示漢娜進入墨西哥的監視影片。

美聯社報導，洛城警察局長麥克唐納表示，查看美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)監視影片後發現11月12日漢娜獨自帶著行李走進聖伊西德羅(San Ysidro)過境點人行道，並說沒有證據顯示小林是人口販賣或其他犯罪的受害者。

麥克唐納還說小林是「自願失蹤」，因為她試圖「遠離現代網路」、切斷手機聯繫，稱漢娜已離開美國前往另一個國家，補充如果她返回美國，執法部門將收到通知。

漢娜的姊姊希妮(Sydni Kobayashi)表示當局尚未向其家人展示任何監視器錄影。她告訴夏威夷即時新聞(Hawaii News Now)，家人們直到2日才得知漢娜步行進入墨西哥。「他們聲稱一直在向我們通報情況，絕對不是這麼回事。我們感覺自己被蒙在鼓裡，像是重重賞了我們一耳光……，警方說他們看到漢娜獨自一人，但這並不代表有人可能在遠處監控她，並看到這個案子越鬧越大後開始控制她或命令她怎麼做。」

麥克唐納說漢娜有隱私權，只能敦促她聯繫家人或執法部門，而當局確認她的安危前將繼續以失蹤人口案調查。小林家人已聘請了一名私人偵探和律師，她的家人、朋友和當地志工都還在洛杉磯尋找漢娜。