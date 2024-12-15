我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

百科／失蹤新聞案例2 夏威夷30歲女 赴墨自願失蹤？

編譯廖振堯

30歲女子漢娜·小林(Hannah Kobayashi)11月8日自夏威夷洛杉磯機場後，未依計畫轉機往紐約，反而失蹤至今，其父親萊恩(Ryan Kobayashi)趕往洛城尋女數日未果，於11月24日被發現在洛城國際機場附近的停車場跳樓身亡。而洛城警方在小林家人通報失蹤的第二天，宣稱漢娜被拍到獨自入境墨西哥，現在小林家人們認為警方未即時、詳實的報告進度，要求出示漢娜進入墨西哥的監視影片。

美聯社報導，洛城警察局長麥克唐納表示，查看美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)監視影片後發現11月12日漢娜獨自帶著行李走進聖伊西德羅(San Ysidro)過境點人行道，並說沒有證據顯示小林是人口販賣或其他犯罪的受害者。

麥克唐納還說小林是「自願失蹤」，因為她試圖「遠離現代網路」、切斷手機聯繫，稱漢娜已離開美國前往另一個國家，補充如果她返回美國，執法部門將收到通知。

漢娜的姊姊希妮(Sydni Kobayashi)表示當局尚未向其家人展示任何監視器錄影。她告訴夏威夷即時新聞(Hawaii News Now)，家人們直到2日才得知漢娜步行進入墨西哥。「他們聲稱一直在向我們通報情況，絕對不是這麼回事。我們感覺自己被蒙在鼓裡，像是重重賞了我們一耳光……，警方說他們看到漢娜獨自一人，但這並不代表有人可能在遠處監控她，並看到這個案子越鬧越大後開始控制她或命令她怎麼做。」

麥克唐納說漢娜有隱私權，只能敦促她聯繫家人或執法部門，而當局確認她的安危前將繼續以失蹤人口案調查。小林家人已聘請了一名私人偵探和律師，她的家人、朋友和當地志工都還在洛杉磯尋找漢娜。

墨西哥 洛杉磯 夏威夷

上一則

稅務漫談／如何向政府要回「退稅」

下一則

百科／失蹤新聞案例1 緬因州14歲女走進樹林後消失

延伸閱讀

洛城機場失蹤女滯留墨西哥 疑涉移民詐騙

洛城機場失蹤女滯留墨西哥 疑涉移民詐騙
涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情

涉假結婚騙綠卡？洛城機場失蹤女 又有新案情
洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」

洛城機場失蹤女 被拍到拿著行李進墨西哥 被警方列為「自願失蹤」
洛城失蹤女漢娜小林被拍到進墨西哥 被列「自願失蹤」

洛城失蹤女漢娜小林被拍到進墨西哥 被列「自願失蹤」

熱門新聞

董陽孜為台灣當代知名書法家之一，也是首位在大都會博物館大廳展出的亞洲藝術家。(圖／自在工作室提供，劉振祥／攝影)

封面故事／董陽孜巨作挑戰自己 也和觀眾對話

2024-12-08 01:29
一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。（圖／123RF）

醫藥／多吃肉預防夜間腿抽筋 關鍵是這個維生素

2024-12-08 01:08
台灣文字藝術家董陽孜出席大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」展揭幕典禮。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美

2024-12-08 01:30
68歲的喬巴吉展示肉品包裝區店裡的熟成牛肉。(美聯社)

曼哈頓肉品包裝區 最後一家肉商謝幕

2024-12-08 11:45
從禽流感疫情之後，雞蛋價格就回不去了。(路透)

大仁說財經／節日需求 蛋價漲到天花板

2024-12-08 14:12
人工智能可以很正確的輔助大腸鏡做檢查。（圖/123RF）

醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術

2024-12-08 01:09

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注