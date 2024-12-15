百科／尋找失蹤者有順序 那些會優先處理？

30歲女子漢娜‧小林(Hannah Kobayashi)「自願失蹤」的離奇案件引人關注，有線電視新聞網(CNN)報導，全美每年數十萬人失蹤，而當局根據不同情況分類優先處理順序。

聯邦調查局(FBI )的犯罪資料中心(Crime Information Center)數據統計，全美2023年至少56萬3000人失蹤，最大宗的失蹤人口分類占12萬5390人，其中包括自願失蹤者。

FBI表示，失蹤人口另包括行蹤成謎的未成年人、綁架受害者和迷途的失能人士。

CNN指出，決定是否繼續搜尋失蹤人士的下落因個案情況而異，有時種族和媒體報導也會影響當局決策。

非營利組織「非裔 與失蹤基金會」(Black & Missing Foundation)共同創辦人德瑞卡‧威爾森(Derrica Wilson)表示，「人們根據自由意志來來去去。」該基金會的成立宗旨，在於提高人們對非白人失蹤者的關注。

曾任警職的威爾森表示，執法部門為社區服務，他們有義務幫助親人尋找失蹤者，無論失蹤者的情況如何，部分種族、性別和此人住在哪裡。

由優秀警政首長組成的「國際警察首長協會」(International Association of Chiefs of Police，IACP)表示，失蹤者沒有發言權，IACP制定了失蹤對象政策，供執法機構理失蹤人員案件時參照依循。

通報失蹤人口：無論是親屬透過何種方式通報，警方會斟酌「危急」情況。

定義「失蹤」：當一個人的親人不知道此人的下落，且無法解釋找不到人的原因時，此人通常會被宣告失蹤。

對於失蹤者親屬而言，失蹤者下落不明往往詭譎或不尋常。

嚴重失蹤(missing-critical)：當失蹤對象涉及暴力罪刑、未成年人、患有精神疾病、具自殺傾向，或為意外受害者時，又會被歸類為「嚴重失蹤」。

根據前述政策，警方試著拼湊「失蹤對象的計畫、嗜好、習慣和個人興趣，包括常去之處，或對此人具特殊意義的地點」。

威爾森則表示，儘管有前述大原則，但各州處理失蹤對象通報的方式因地制宜，如24小時的等待期，且各執法機構有各自的查案流程。