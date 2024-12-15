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理財百科／銀行對帳單 該保留多久？有哪些好處？

編譯周靜芝

在日益網路化的今天，許多人可能認為沒有必要保留紙本文件；但當涉及個人財務時，保留重要文件可能會有幫助，甚至是必要的。

雅虎(Yahoo)財經網站報導，無論收到的銀行對帳單是紙本或電子檔，將它們整理好並方便存取，都能讓生活變得更輕鬆；例如，檢視過往的對帳單有助分析支出，並建立準確的預算，還能回報詐騙收費、準確報稅或在申請貸款時作為收入證明。

1.銀行對帳單應保留多久？

一般建議是保留一年，之後就可以安全地處理它們。不過，有個例外情況是，銀行對帳單包含了捐款或商業支出等可扣稅的項目；國稅局建議將與稅務有關的文件保存三年，甚至更長的時間。

保留一年的對帳單看似麻煩，但有幾個理由說明這是個好主意。

• 制定預算：有些支出在一年中會起起伏伏，讓每個月的數字都不一樣。分析一整年的對帳單，有助制定包含這些不確定支出的整體預算。

• 發現詐騙交易並提出異議：定期檢閱銀行對帳單可讓人警覺詐騙交易，保留文件，直到爭議解決為止。

• 申請貸款或租屋：申請個人貸款、房貸或租屋時，通常必須提供證明文件，包括銀行對帳單，以證明收入。

• 報稅依據：銀行對帳單可提供可扣稅支出的證明文件。對自雇人士來說，可提供準確的收入紀錄；任何與稅務相關的銀行對帳單至少保留三年。

2.紙本與數位對帳單

許多人選擇以數位方式收到銀行與信用卡對帳單，部分銀行甚至免除取消紙本者的每月帳戶維護費；但有些人還是較喜歡每月審閱紙本對帳單。兩者都沒問題，只要妥善儲存和整理。

許多銀行允許客戶存取過去幾年的電子對帳單，一些主要的銀行，包括富國(Wells Fargo)、大通(Chase)和美國合眾銀行(U.S. Bank)，提供過去七年的對帳單。許多銀行的網站也允許下載，並在需要時列印。

3.處理舊的銀行對帳單

年底是整理檔案的好時機，基本上可將一年以上的對帳單清理掉；或在報稅之後、新的一年開始時，或任何時候，處理舊的對帳單。

處理數位對帳單相對簡單，只需將下載的檔案刪除，並清空垃圾桶即可。如果是紙本對帳單，則不宜直接丟棄或回收；需要將它們粉碎，確保無人可取得帳戶資料。

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