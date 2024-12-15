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周日動動腦／在位長達72年的主權國家君主是誰？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪個國家有一種傳統解酒飲料「羊眼球汁」，其中混合了番茄汁、醋及羊眼球？

2.哪位德國哲學家說過:「人性一個最特別的弱點就是在意別人如何看待自己」?

3.德國拜耳藥廠在1899年正式生產阿斯匹靈，其有效成分「水楊酸」原本發現自什麼植物？

4.據載，在位最久，長達72年的主權國家君主是誰？

5.1995年有8000波士尼亞人在雪布尼查(Srebrenici)被哪個族裔的軍隊所殺，是歐洲自二戰後最嚴重的屠殺？

6.有「義大利的先賢祠」之稱的聖十字聖殿位於哪個城市？伽利略、米開朗基羅皆安葬於此。

7.唐代流行一種《劍器舞》，其中最有名的舞者被杜甫誇為玄宗八千侍女中排名第一，此人是誰？

8.《詩經》提到的「手如柔荑，膚如凝脂⋯螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮」是指哪位美人？

9.北宋八大景之一「州橋明月」出現在不少詩文作品中，如《水滸傳》也屢次提及州橋。此橋在現今何地？

10.早期道教在漢代有「五斗米道」及「太平道」兩大派別，其創立者分別是誰？

答案：1.蒙古 2.叔本華 3.柳樹皮 4.路易十四 5.塞爾維亞 6.佛羅倫斯 7.公孫大娘 8.莊姜 9.開封 10.張道陵、張角

德國 義大利

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