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料理功夫／蒜香蜜汁雞翅

周靈

這是道簡單易做又非常討喜的餐點，除了自家享用，亦可用在集會聚餐。購買超市現成的雞中翅，以醬油、蜂蜜及碎蒜三樣調味料醃製，爾後送進烤箱燒烤即成。

材料：

雞中翅兩磅、蒜頭一個去皮切成小粒、醬油半杯、蜂蜜半杯。

做法：

1.將雞翅沖洗乾淨，用廚房紙巾按壓吸乾水分備用。

2.將蒜粒、醬油、蜂蜜在一大碗內調合均勻後，將醬汁均勻地裹住雞中翅。

3.用玻璃紙封住碗口，放入冰箱內過夜，其中翻動兩次雞翅，使之入味。

4.烤箱設定400℉，將烤盤敷上一層錫紙，把醃好的雞翅整齊地鋪在烤盤上，送入烤箱。

5.等待10分鐘後，將溫度降至350℉，續烤30分鐘，至雞翅呈金黃色，即可熄火。一盤洋溢着醬香甜滋滋的雞翅，即可讓家人大快朵頤了。

小叮嚀：

每個烤箱功能不等，烤雞翅的時間要視各烤箱的情況而調節。


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