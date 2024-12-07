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流行／美國最受歡迎超市 和你想的不一樣

編譯周靜芝
挺受歡迎的Trader Joe's，在最受消費者歡迎超市排名中名列第八。(美聯社)
挺受歡迎的Trader Joe's，在最受消費者歡迎超市排名中名列第八。(美聯社)

沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)和克羅格(Kroger)是美國最大的三家連鎖超市、賣場，但並不代表它們最受購物者歡迎。

每日郵報(Daily Mail)報導，在近日一項美國人最喜歡的超市調查中，這三家甚至連前十名都沒登上。

擁有大群粉絲的Trader Joe's與Aldi(兩者都屬經濟實惠，商品種類有限、以便宜自有品牌為主)，以及高檔的Wegmans均名列前十。

最受消費者歡迎的超市前五名，均屬較小的區域型超市。奪魁的Hy-Vee於1930年在愛荷華州成立，是間由員工擁有的連鎖超市，集中在中西部、南部，擁有不到300間店。The Fresh Market位居第二，接著是Heinen's Grocery Store、Stew Leonard's和南加的Gelson's Markets。

這份由今日美國報(USA Today)企畫的名單，是由專家評審團與讀者共同評選出的，勝出者均在價值、選擇與優質服務上名列前茅。

第二名的The Fresh Market在全美22州擁有161家分店，提供「比倉儲式賣場更親切、更個人化的體驗」。

位居第三的Heinen's是一家族經營的區域連鎖超市；緊隨其後的Stow Leonard's 在1969年從一家小乳製品店起家，現在是全球最大的乳製品店，同時也販售超市應有的一切商品。

Fancy Gelson's的25家店則滿足了南加富豪與名流的需求，從卡拉巴薩斯(Calabasas)到西好萊塢(West Hollywood)，經常可看到名人在那裡購買有機產品。

這份名單大多數是中小型連鎖超市，而非賣場巨頭沃爾瑪、目標百貨(Target)與好市多；而即使是克羅格與艾伯森(Albertson's)兩大連鎖超市也未入選。

名單上最大的超市是Publix，在全美擁有超過1000家店，排名第七。成長最快的Aldi名列第六，以甜點聞名的Trader Joe's則名列第八。

Aldi正以極快速度擴張，在全美開設約2400家小型超市，店內擺滿了精心挑選的商品，但多數是自有品牌，Aldi計畫在未來四年內再開設800家店。

排名第九的Wegman's是一擁有100家分店的高檔連鎖超市，經常在各項調查中名列前茅。去年十月，當Wegmans在曼哈頓開設第一家店時，吸引紐約客在街頭排隊，搶著成為第一批進店的客人。

Fresh Thyme Market在中西部有70家分店，名列前十名。

最受消費者歡迎的超市Hy-Vee於1930年在愛荷華州成立，是間由員工擁有的連鎖...
最受消費者歡迎的超市Hy-Vee於1930年在愛荷華州成立，是間由員工擁有的連鎖超市。(取自谷歌地圖)
最受消費者歡迎超市第二名的The Fresh Market，在全美22州擁有16...
最受消費者歡迎超市第二名的The Fresh Market，在全美22州擁有161家分店。(美聯社)

好市多 南加 沃爾瑪

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