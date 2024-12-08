美國現象／曼哈頓肉品包裝區 謝幕

68歲的喬巴吉展示肉品包裝區店裡的熟成牛肉。(美聯社)

紐約曼哈頓 肉品包裝區(Meatpacking District)最後一家肉商即將拉下鐵門，搬往其他地方營業；肉品包裝區從全盛時間200家肉品加工店，到之後夜店與最後高檔餐廳進駐，見證了一代人的歷史。

即將重建 僅存店鋪遷出

據美聯社報導，在1900年約翰·喬巴吉(John Jobbagy)的祖父從布達佩斯移民 到美國，就此跟隨其他肉販在曼哈頓切肉和運送肉品，而這個地區又被紐約人稱為「肉品包裝區」，如今原本的肉鋪僅剩幾家，取而代之的是高端精品店與餐廳。喬巴吉和其他租戶已接受市政府的協議，將搬出以便進行重建，「我長大的街區只剩下記憶，」68歲的喬巴吉說，「它已經消失了20多年。」

喬巴吉和其他租戶已接受紐約市政府的協議，將搬出以便進行重建。(美聯社)

全盛時期 逾200店家營運

在全盛時期，當地擁有超過200家屠宰場和包裝廠，肉品和家禽在此卸載、分割並迅速運往市場。現在碼頭則變成休閒區，廢棄的貨運鐵路變成了高線公園，惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)也於2015年搬到了喬巴吉肉品公司旁。

1929年的紐約肉類加工區一景。 (紐約市檔案館，美聯社)

不過，部分新進駐的零售商家還是保留了肉品加工過往的回憶，例如在時尚品牌Rag & Bone店面外露磚頭入口處，前一位店家「Dave’s Quality Veal」(大衛高品質小牛肉)的招牌經過仔細修復後仍保留在原處。

現在當地的聲音、氣味和感覺已經不再像喬巴吉在1960年代末為父親工作時的模樣。當時肉類加工工人會在儲物櫃裡放威士忌，以便在冷藏廠房內工作時保持體溫。

喬巴吉說在外面，「特別是在炎熱的日子裡，靠近養家禽的地方，那真是臭氣熏天。」

冷藏包裝技術新 遭淘汰

隨著冷藏和包裝技術的進步，肉品業開始在中西部集中發展，許多肉品加工廠每天可屠宰和包裝超過5000頭公牛並直接送往超市。因此，曼哈頓的肉品加工廠逐漸關閉或搬遷至他處。

1970年代開始，酒吧與夜店進駐當地，點亮當地夜間生活，形成性俱樂部和屠宰場並存的景象。

接著幾十年過去後，時尚設計公司與餐廳陸續進駐取而代之。

另一個轉捩點是2009年高線公園開幕，這座公園建於一條1930年代的廢棄鐵軌上，現在這條廣受歡迎的綠道兩旁是飯店、畫廊和豪華公寓大樓。

曼哈頓肉品包裝區從全盛時間200家肉品加工店，到之後夜店與最後高檔餐廳進駐，見證了一代人的歷史。圖為收起來的屠肉刀。(美聯社)

歷經多次變遷 迎接新生

該地區一直在變化，當地建築保護團體「村莊保護」(Village Preservation) 執行長伯曼 (Andrew Berman) 說，「這裡並非一直是肉品加工區。在此之前，是一個批發農產品區，更早之前則是一個貨運區。」早在1800年代初期，美軍甘斯渥特堡 (Fort Gansevoort) 就在這裡，「所以這個地方經歷過多次變遷，未來也將持續迎來新生。」

1937年的紐約肉類加工區一景。 (紐約市檔案館，美聯社)

喬巴吉打算跟著他的兄弟和員工一起退休，這些員工大多是與他一起受訓並存錢打算在宏都拉斯、墨西哥 或多明尼加買下第二間房子的拉丁裔移民。他期待當市場最後一把切肉刀落下時，自己是最後一位堅守崗位的肉品加工商。

喬巴吉說，「我很高興自己成為歷史的一部分，我沒有在以前離開。」