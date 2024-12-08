新聞眼／巴黎聖母院浴火重生 900年歷史工藝令人再次驚嘆

巴黎聖母院於2019年發生大火後，歷經五年多重建，將於12月8日重新開放，供世人參觀。圖為法國總統馬克宏11月29日參觀教堂內部。(歐新社)

法國重要文化象徵巴黎聖母院 (Notre Dame Cathedral)五年前遭遇舉世震驚的災難性大火後，歷經翻修重建，12月8日將舉行重建後首次天主教彌撒，重回巴黎市民的生活。

法國總統馬克宏11月29日再度視察教堂重建工程。(歐新社)

聖母院浴火重生，但在人們為它900年歷史工藝再次驚嘆之際，大教堂外部鷹架不會全部拆除，被人質疑趕在年底重新開放，是否象徵意義大於實質意義？

2019年4月15日大火摧毀巴黎聖母院尖塔和屋頂次日，法國總統馬克宏 就承諾：「我們將把大教堂重建得更美麗，我希望它在五年內完工。」11月29日，馬克宏帶著媒體參觀修復後的聖母院內部，這也是馬克宏在火災後第七次視察重建工程。馬克宏將於12月7日在大教堂前院發表講話，路透報導當晚的開幕儀式，會邀請各國政要參加。

修復面積相當6個足球 場

美聯社報導，媒體記者首次看到重建後的聖母院，對這座哥德式建築傑作完全修復的內部轉變，嘆為觀止；大家看到光線在明亮石頭上舞動，鍍金裝飾重新閃爍，大教堂威嚴已自灰燼中重生。

曾被煙灰瓦礫遮蔽的聖母院中殿(Nave)現在散發著神聖光輝，與2019年中殿布滿燒焦殘跡的廢墟景象形成強烈對比。細緻修復過程包括清潔超過4萬2000平方米石頭，面積相當於六個足球場。

2019年4月15日，大火吞噬巴黎聖母院的尖頂，濃煙滾滾。(路透資料照)

聖母院管風琴是法國最大也最具傳奇色彩的管風琴之一，它倖免於火災，但表面布滿鉛塵，因此也經歷複雜重建；其8000根管道被精心拆卸、清潔和重新調整。

尖塔倒塌的耳堂交叉口(transept crossing，教堂中呈十字架布局，主軸與聖壇前橫軸交叉口)是修復過程中最艱鉅挑戰之一。如今可看到高聳的盧特西亞石灰岩(Lutetian limestone)新拱頂，工匠以驚人精確度複製出中世紀原件。考古學家還在交叉口下方發現埋在廢墟中的聖母院中世紀唱詩班屏風碎片，未來民眾將可一睹大教堂充滿活力的13世紀裝飾歷史。

東側鷹架會再保留3年

聖母院現在擁有最先進防火系統；其中包括以熱像儀監控屋頂，從源頭撲滅火焰的細霧系統被無縫整合到結構中，防火屏障將屋頂分成多個隔間，以防火焰蔓延。

重建工作負責人約斯特(Philippe Jost)表示，大教堂內部12月8日準備迎接遊客和信徒，但新修復尖塔底部的鷹架將保留到2025年，東側鷹架會再保留三年。

巴黎聖母院重建耗資8.4億歐元(約8.82億美元)，預算還有約1.4億歐元(約1.5億美元)尚未動用，輿論質疑還有相當規模的工程有待完成；包括起重機和臨時工人的淋浴、更衣室設施等也都還在。54歲的律師勒克萊爾(Anne Leclerc)向美聯社說：「這很礙眼，感覺就像是半成品。」