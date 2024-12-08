養生／維生素E抗氧化 3類天然食物可攝取

維生素E功效。（製表／元氣周報）

維生素E是由抗氧化生育醇（α、β、γ、δ-tocopherols）和生育酚（α、β、γ、δ-tocotrienol）等8種元素構成，其中在體內主要有生理作用的是α-tocopherol，為淡黃色油狀物，可溶於油脂溶劑中，對可見光穩定，不過容易被紫外線或高溫破壞、易氧化。

台灣中國醫藥大學新竹附醫營養師黃琳惠指出，維生素E對人體而言，具有抗氧化、預防血小板凝固、使血管擴張、保護血管內皮細胞等功效，且對於心血管疾病、癌症 、白內障、阿茲海默症 等有正向幫助。

黃琳惠表示，若身體缺乏維生素E，可能會造成溶血性貧血、肌肉無力、視力問題、免疫系統變化、麻木、行走困難和顫抖以及平衡感差。不過平日飲食均衡者不太會缺乏維生素E，除非長期未攝取油脂、堅果，或患有遺傳性罕見疾病的患者、脂肪吸收不良者。

維生素E其實廣泛存在於各種食物及油脂中，如堅果種子（葵花籽、杏仁、榛果、花生）、植物油（小麥胚芽油、葵花籽油、玉米油、大豆油）、綠色蔬菜（菠菜、花椰菜）。均衡飲食下，不需額外高劑量補充維生素E，只要每天攝取適量堅果、健康的油脂及綠色蔬菜，都能攝取到維生素E。

黃琳惠強調，市售的單方維生素E補充劑劑量大多高於建議攝取量，一般人無須特別補充，從飲食當中攝取到足夠維生素E就好，否則會有過量的隱憂。飲食不均衡或外食族群，建議使用一般綜合維生素來補充飲食當中所缺乏的維生素E即可。

此外，民眾在選購市售維生素E補充劑產品時，不一定會標示每劑毫克單位（mg），而是標示國際單位IU，其計算轉換方式為α-TE （alpha-Tocopherol Equivalent ） 1mg約等於1.49IU。dl-alpha1 mg等於1.1IU。民眾挑選時應注意包裝上標示，確認適合劑量後再購買。

過量攝取維生素E可能造成副作用，台灣國軍桃園總醫院新竹分院藥師劉彥均指出，臨床試驗發現，若過量攝取高劑量維生素E補充劑，反而可能會增加出血性腦中風 的風險，或導致腹瀉、頭痛、噁心、視力模糊、皮疹等症狀。

劉彥均解釋，維生素E在體內是經由肝臟調節濃度後輸送到全身，從食物來源攝取的維生素E，除了部分供應全身外，其餘沒有使用到的維生素E則會經由代謝途徑最後隨著尿液排出體外。所以基本上只要肝臟功能健康、正常代謝，維生素E就比較不會過量，除非攝取量嚴重超過肝臟負荷。

避免並服抗凝血藥物

劉彥均提醒，若需使用高劑量補充劑，最好還是經由醫師評估後再使用，尤其本身有出血性疾病、糖尿病，或視網膜病變、維生素K缺乏症的患者，因為平時會另外服用藥物，可能會導致攝取維生素E時發生藥物交互作用，造成其他健康風險。