我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

廖靜清
改善便祕這樣做。（資料來源：廖靜清）
改善便祕這樣做。（資料來源：廖靜清）

現代人工作壓力大、三餐不正常，許多人飽受便祕困擾，滿肚子累積了大量毒素，不僅皮膚暗沉粗糙，更讓人心情憂鬱。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖提醒大家，不要忽略便祕問題，腸道被喻為人體「第二大腦」，長期排便不順，容易引發憂鬱，彼此雙向互相調節影響。

如果每周排便少於三次、連續三天以上沒有解便、排便量少（呈顆粒狀）、糞便乾結偏硬，即為便祕。根據台灣衛福部建議，膳食纖維攝取量應為每日25至35公克。

忽略便意 難再硬擠

徐佳靖表示，年輕族群的便祕原因，主要是工作壓力大、上班時忽略便意，沒有在第一時間如廁，導致排便反應變得遲鈍，錯過排便「最佳良機」，就難再硬擠了。

中高齡長輩因身體機能老化，腸胃蠕動緩慢無力，以及長期服用某些藥物而導致便祕，吃不下也排不出來，容易心情鬱悶，很快陷入憂鬱狀態，帶來失智風險。

便祕看似是小症狀，但糞便堆積在腸道好幾天，除了消化不良，還會出現惡心、嘔吐、脹氣等，甚至造成體內鉀鈉離子失衡，產生急性譫妄。徐佳靖強調，掌握飲食技巧、養成良好生活習慣，可促進腸道蠕動，預防或改善便祕。

一般人認為，蔬菜水果富含纖維，屬於高纖食物，徐佳靖說，其實五穀雜糧類也含有豐富的膳食纖維，三餐應適量搭配雜糧饅頭或全麥麵包，光靠吃蔬果不一定能吃進建議的攝取量。

另外，每天要喝足2000cc的水，一方面避免纖維質黏在腸道上，一方面讓糞便夾帶足夠水分，能順利排出。徐佳靖提醒，早晨起床時，空腹喝溫開水或黑咖啡，可刺激腸子開始蠕動，加上按摩腹部，能幫助排便。

依賴甘油 無法治本

不少民眾詢問：「吃酵素、益生菌能幫助排便嗎？」徐佳靖說，腸道保健食品的作用在於幫助消化、維持腸道健康，且需要持續吃上一段時間才可能改善，並非吃了之後馬上就能清空宿便。

有些民眾會自行購買甘油球灌腸，徐佳靖表示，雖然立即見效，但會造成濫用問題，且經常性靠藥物刺激腸道，久了產生依賴性，會漸漸失去自己排便的功能。多喝水、多運動、多攝取膳食纖維，才是改善便祕治本之道。

便祕 咖啡

上一則

養生／蔥薑蒜辣椒 這樣吃最健康

下一則

養生／麥得飲食怎麼吃？「3好1巧」讓大腦變年輕

延伸閱讀

不想經常便祕 除了曬太陽、喝溫水 還要做這1件事

不想經常便祕 除了曬太陽、喝溫水 還要做這1件事
正常老化或失智 醫生教你如何分辨

正常老化或失智 醫生教你如何分辨
反覆腹痛腹瀉或便祕 恐是腸躁症作怪

反覆腹痛腹瀉或便祕 恐是腸躁症作怪
「已有敬老卡」 黃仲崑自稱熟男 不想老演失智

「已有敬老卡」 黃仲崑自稱熟男 不想老演失智

熱門新聞

理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

2024-11-24 01:18
不少人在退休儲蓄問題上存有不少誤解，比如拼命存錢，認為存愈多愈正確。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

2024-11-24 01:18
四季豆砂鍋是50年代的感恩節經典，通常由四季豆、奶油蘑菇湯底與切達乾酪燉煮，撒在上頭的炸洋蔥酥更是提昇整道菜的香氣。(圖／123RF)

封面故事／感恩節配菜 這5道最吃香

2024-11-24 15:26
加州有藍箱的Goodwill零售店，以磅計價的衣服成為民眾淘寶熱點。(KTLA電視台／Goodwill網頁)

美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡

2024-11-24 01:25
馬蹄形的鐵路彎道。（圖／趙橋提供）

旅遊／阿里山森林鐵路之旅 穿越時光的軌道探奇

2024-11-24 01:01
蔓越莓是感恩節和聖誕節，美國兩大節慶的重要食材。(美聯社)

封面故事／節慶餐桌上的主角「蔓越莓」 乾柴火雞肉救星

2024-11-24 01:28

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說