旅遊／挪威漁村 美如童話世界

特隆赫姆沿河岸的七彩木屋，水天一色，美麗如畫。（圖／萍萍提供）

挪威位於北歐三國的最西邊，緊臨大西洋，以前是靠農漁業為生的貧窮國家，1969年在外海鑽得油井後，一躍而成為全世界最富裕的國家。挪威雖一夜致富，卻未大肆開發建設或猛蓋摩天大樓，而是在不破壞大自然環境條件下，有計畫地建設國家，讓人感受到這個國家超高水準的政府管理。

2017年我們曾拜訪過挪威南部，對挪威的清新空氣，留下極佳印象。2023年6月，我們與三對夫妻再度自駕兩輛車，深入探訪挪威北部的小漁村，由於南部已去過，此趟旅行就以中部和北部為主，主要專注兩個大區域：一為靠近挪威中部的大西洋公路 (Atlantic Ocean Road) 途經特隆赫姆城 (Trondheim)、克里斯蒂安松漁港 (Kristiansund)和奧勒松 (Aalesund)漁港；另一為位於北極圈內的羅弗敦群島(Lofoten Island)。

挪威境內崇山峻嶺，沿大西洋海岸，峽灣處處、群島密集，風景如畫，尤其北邊幾座小漁村的城鎮，仍保持著古老漁村的容貌，美得如油畫般夢幻，讓人流連忘返。旅遊歸來至今，仍讓我念念不忘，文明世界竟有如此潔淨美麗的地方，太讓人羨慕了。

水天一色 彩色木屋搶鏡

我們乘飛機到挪威第三大城：特隆赫姆(Trondheim)，該城是維京時期的首都，有些重要的古蹟 ，譬如，尼達洛斯主教堂(Nidarosdomen)，是北歐最重要的朝聖教堂，也是自1400年後挪威國王的加冕教堂，是羅馬式建築 (Romanesque)與哥德式(Gothic)混合的大教堂，恢弘壯觀。

特隆赫姆城內的尼達洛斯主教堂，恢弘壯觀。（圖／萍萍提供）

特隆赫姆位於Nidelva河邊，該鎮最美麗的景色是沿著河傍的彩色古木屋建築區，稱為Bakklandet。七彩顏色的北歐特色木屋沿著河邊排列，靜如平鏡的河面反射彩色木屋倒影，水天一色，美麗如畫。6月份到北歐旅行的好處是，由於幾乎沒有黑夜，可以盡情遊至午夜，拍照不是問題。

然後，我們從特隆赫姆租車 ，沿著E39公路往西南海岸前進，路上車子可以直接開上渡輪飄洋過海灣。渡輪屬於E39公路一部分，租車公司的車上已附有高速公路的付費掃描器，非常方便。

我們在克里斯蒂安松(Kristiansund)鎮停宿，順便遊訪。克里斯蒂安松是由四個主島及其他零星小島組成，四島間有免費的小渡船聯結，跳上往來穿梭的小船即可以盡情探訪四座島嶼，賞盡海灣和漁港風情，趣味無窮。挪威以盛產剪魚(Clipfish) ，剪魚是醃鹽後自然風乾的北海鱈魚，克里斯蒂安松鎮就是挪威剪魚輸出的大鎮；剪魚入菜最有名的菜餚是西班牙名菜--巴卡拉奧(Bacalao)，是一種含有各類海鮮和魚肉的番茄濃湯，味道鮮美。

鬼斧神工 公路橋梁刺激

大西洋公路是建在挪威西海岸幾座小島和岩礁上的海岸公路，島與島之間用橋梁、堤道和高架橋連接，總共有八座橋梁；該公路之所以有名，是由於土木建築配合周圍的自然環境，公路優雅地從一個小島蜿蜒到另一個小島，完全沒有人造建築突兀礙眼的感覺，反而是視覺極佳的享受，不得不佩服挪威土木工程師的睿智。

大西洋公路上的斯托塞松德橋，有極大視覺衝擊感，刺激有趣。（圖／萍萍提供）

其中最有名的是斯托塞松德 (Storseisundet) 橋，從側面看，線條簡潔的橋梁輕輕跨在兩島之間，自然優美；從另一角度看，卻感覺橋面似乎直伸天際驟然而止，車輛彷彿衝入海中的刺激，給人極大的視覺衝擊。其實，這種公路建築在大都市中不乏存在，然而，沒有給人彷彿衝入大海的感受震撼。

鑽油技術 建造海底隧道

我們最後到達奧勒松(Aalesund)漁港，一座可以爬到小山俯瞰整個漁港和附近海域的美麗城鎮。我印象最深刻的是，從奧勒松漁港開車到位於Godøy小島上的Alnes燈塔參觀，需要穿過一條非常獨特的海底隧道：埃林索伊隧道(Ellingsøy Tunnel)。

從小山頂俯瞰奧勒松漁港和其附近海域，藍天碧海，青山環繞，景色迷人。（圖／萍萍提供）

由於海灣有140米深，兩島間距離又短，公路的坡度規範為安全計不允許超過8%，海底隧道因此建成螺旋形，我們在隧道中一直旋轉360度後才重見天日，非常刺激。挪威工程師擅長深海鑽油的工程，工程師們利用深海鑽油的經驗建造海底隧道，讓人嘆為觀止。

上髮夾彎 賞七姐妹瀑布

奧勒松漁港是我們最遠到達的西南目的地，之後就往北繞回經Troll Path回到特隆赫姆。Troll Path經過挪威有名的蓋朗厄爾峽灣(Geirangerfjord)，該峽灣有著名的七姐妹瀑布，一般遊客都坐郵輪穿峽灣賞景，我們則開車在有名的髮夾彎山路上(Trollstigen)繞行，可以觀賞到路邊水勢澎湃洶湧的Stigfossen瀑布和Trollfossen瀑布。

挪威有名的蓋朗厄爾峽灣，白雲皚皚蓋頂的青山，柔和綠水環繞峭壁。（圖／萍萍提供） 蓋朗厄爾峽灣有名的髮夾彎山路，以及路旁水勢澎湃的瀑布。（圖／萍萍提供）

挪威國內水資源充沛，國民使用的能源都只用水力發電或風力發電，鑽油井所獲完全外銷輸出，因此境內空氣特別清新。我們拜訪該處時，遇到近五十輛的高級骨董敞篷跑車，車上坐著一對對銀髮夫妻呼嘯而過，可見該髮夾彎山路多吸引富人開車體驗嘗試刺激。

羅弗敦群島(Lofoten Island)的自然景觀世界有名，此處景色的共通點是，陡峭的崇山峻嶺浮懸海面，背山面海的村落聚集於山腳下，只要爬上村落背後的高山，遠山近水一覽無遺，景色美麗如畫，因此遠來此地若不登山，絕對枉費一場。

我們拜訪了羅弗敦群島的幾處有名的美麗漁村：斯沃爾韋爾(Svolvaer)、亨寧斯韋爾 (Henningsvaer) 、努斯菲奧德(Nusfjord)、雷訥 (Reine)、哈姆諾伊(Hamnoy)和奧鎮(Aa)等。

登羊角山 俯看漁舟點點

斯沃爾韋爾(Svolvaer)漁村最有名的景點是羊角山 (Svolværgeita)，兩塊巨石緊鄰突出山巔，狀如羊角，很多年輕登山者以爬上巨石，兩腳各跨一石拍照為榮。我們有自知之明，只登到羊角石腳下鋪設有石階處即止，俯瞰腳下斯沃爾韋爾漁村，漁舟點點，青山綠水環繞，情趣足矣。

斯沃爾韋爾漁村美景，照片左上方兩塊緊靠的岩石形如羊角般，即為有名的羊角石。（圖／萍萍提供）

另一亨寧斯韋爾(Henningsvaer)漁村，最有名的是Festvagtind登山步道，高山脊上有一天然水池，許多年輕學子在池中嬉戲游泳，我們越過嬉水池，繼續往山崖邊走，竟是柳暗花明又一村，崖下是亨寧斯韋爾漁村突出於蔚藍海面，礁岩點點，弧橋跨海，美得讓每個人都驚呼感嘆，太值得了。

從山崖觀賞亨寧斯韋爾漁村，景色醉人，美如夢幻。（圖／萍萍提供）

努斯菲奧德(Nusfjord)鎮是另一漁村，為聯合國世界遺產(UNSECO)，保留著維京時期漁民冬季捕魚避寒的古老紅色小木屋，如今內部經整理裝潢後，已成觀光 客度假的旅館木屋。紅色小木屋點綴於北挪威青山綠水間，美麗猶如童話故事。

雷訥之美 堪比桂林山水

雷訥(Reine)漁村風景之秀麗，媲美陽朔桂林的山水，一座座尖如窩窩頭的山峰倒影於平靜如鏡的海面，點綴著一幢幢紅色小木屋，萬綠叢中數點紅，簡直比色彩鮮艷的油畫還美，我們在各處不停拍美照，流連忘返。雷訥附近有一著名的登山步道Reinebringen，盡是陡峭的階梯，我們氣吁吁爬到山脊，放眼一望，個個目瞪口呆，峽灣美景盡收眼底，美得難以描述，辛苦登山絕對值得。

雷訥漁村附近小峽灣，美景令人目瞪口呆。（圖／萍萍提供） 雷訥漁村風景之美猶如色彩鮮艷的油畫。（圖／萍萍提供）

雷訥漁村附近的哈姆諾伊 (Hamnoy) 島，被許多網友稱之為「世界最美的地方」，美景照片隨手俯拾皆是，我在路旁隨意拍照幾張，竟發現猶如攝影大師之作，讓自己洋洋得意不已。