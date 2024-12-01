星座／天秤座衰運罩頂 雙魚座熱情充斥

2024年星座每周運勢12月1日至12月7日

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牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫、新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：古銅色

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留整周，在工作與念書時最容易發作。期間避免挑戰複雜、有難度的事，多挑簡單且不需要太多腦力的事情做。

幸運色彩：草根白

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則愈往後走，事情會變得愈棘手。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。會有很多反感的事，想躲都躲不掉。落跑不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：奶油白

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：石板灰

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶爾都會遇到，只是本周發生頻率較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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