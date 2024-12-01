娛樂／「夜訪吸血鬼」30周年 11歲被迫吻小布 鄧斯特：很噁

克絲汀鄧斯特演出「夜訪吸血鬼」時只有11歲。（取材自IMDb）

好萊塢動作片巨星、現年62歲的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）老當益壯，主演電影「不可能的任務8」（Mission Impossible 8）首支預告片推出之際，1994年的另一作品「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）上映30周年。當年這部恐怖奇幻電影叫好叫座，片中飾演吸血鬼女孩的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）也從11歲的少女蛻變為知性與感性兼具的成熟人妻。

據「眾生相雜誌」（People Magazine）報導，現年42歲的鄧斯特回憶當年拍攝情景，感念湯姆克魯斯為她布置應景的聖誕節 化妝間，同時也反思年少的她與當年已值壯年的布萊德彼特 （Brad Pitt）那一吻「很噁」。

1994年11月11日上映的「夜訪吸血鬼」改編自美國著名作家安萊絲（Anne Rice）的哥德式（gothic）恐怖小說「吸血鬼紀事」（The Vampire Chronicles），講述愛出風頭的吸血鬼「萊斯特」（Lestat）的故事。

「吸血鬼紀事」是萊絲最著名的作品，該系列小說被改編為兩部電影，分別是「夜訪吸血鬼」和2002年的「魔咒女王」（Queen of the Damned）。「夜訪吸血鬼」由好萊塢影星湯姆克魯斯、布萊德彼特、克利斯汀史萊特 （Christian Slater）、英國女星泰迪紐頓（Thandiwe Newton），以及西班牙國寶級演員安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）等號稱全明星陣容主演，以及當年僅11歲的童星克絲汀鄧斯特。

入圍金球獎女配 開啟了演藝人生

片中，湯姆克魯斯飾演吸血鬼主角萊斯特，而布萊德彼特則飾演吸血鬼路易（Louis），史萊特則扮演在舊金山工作的記者馬洛（Daniel Molloy）。鄧斯特當年飾演吸血鬼小女孩克勞蒂亞（Claudia），精湛演技大獲好評，不僅讓鄧斯特獲得1995年金球獎（Golden Globe Award）最佳女配角提名，更為她開啟演藝人生。

克絲汀鄧斯特（左起）在「夜訪吸血鬼」和布萊德彼特、湯姆克魯斯兩大男神合作。（取材自IMDb）

鄧斯特1995年在金球獎中，與眾多實力派女星爭奪獎座，包括黛安薇絲特（Dianne Wiest）、羅蘋萊特（Robin Wright）、鄔瑪舒嫚（Uma Thurman），以及義大利國寶級傳奇影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）。

鄧斯特演出「夜訪吸血鬼」打響名號後，接續參演名導伍迪艾倫（Woody Allen）的1989年愛情喜劇「大都會傳奇」（New York Stories），並在導演布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）的1990年作品的「名利之火」（The Bonfire of the Vanities）中飾演小角色。

「夜訪吸血鬼」上映30年後，現年42歲的鄧斯特公開拍攝電影時的想法，反思她與年長男演員的忘年之交且受到許多影藝前輩的照顧呵護，尤其是她當年被迫在銀幕上與布萊德比特接吻，而她一直覺得這個吻很「噁心」（gross）。

儘管拍片的過程大多具建設性且讓鄧斯特成長許多，但她後來反省，認為當時還只是青少女的她不得不親吻當年31歲的布萊德彼特，「令人起雞皮疙瘩，太噁心！」

鄧斯特曾在接受「浮華世界」（Vanity Fair）訪問時表示，那個吻是拍攝過程中最尷尬的場景，「我那時還未成年，他就像我哥，這很奇怪；就算只是輕啄一下，但我就是不太喜歡」。

回憶阿湯哥獻計 幫同鄉拿到角色

鄧斯特曾在接受影劇串流平台Netflix（網飛）訪問時表示，「我為克勞蒂亞這個角色試鏡很多、很多次，那對當時的我而言，當然是一件大事，那是我要的突破性的角色。」

鄧斯特說：「我記得有一次和湯姆克魯斯一起試鏡，我依稀記得，我是所有試鏡的青少女中身材最高挑的。湯姆克魯斯必須把我們每個人抱起來、到處走走晃晃；我猜，劇組團隊希望看我們這些女孩與湯姆同框時，誰看起來最稚氣。」

鄧斯特說：「湯姆當時悄悄對我說，『把妳的腿塞到下面』，這樣我看起來才會顯得年紀更小，因為我是最高的女生。我明白，他有點想幫我。」

鄧斯特透露，她與湯姆克魯斯都來自新澤西州，而她猜想，「他希望讓這個（新）澤西州少女獲得這個角色」。

此外，鄧斯特出席「深夜秀」（The Late Show）與主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）對談時，分享當時她與1990年代的好萊塢超級巨星克魯斯和布萊德比特合作的感受。鄧斯特透露，她深諳這兩位大哥哥是誰，並表示自己「相當天真」。

她說：「我覺得我看著1992年兒童劇情電影『大河戀』（A River Runs）中的布萊德，以及1992年西部愛情電影『遠離家園』（Far and Away）中的湯姆，我很喜歡這兩部電影的劇情。他們把我當作小妹妹一樣對待，很美好，而我當時只是個非常天真的青少女。我做好我的工作，而他們也對我很好。」

克絲汀鄧斯特（右）今年和丈夫傑西普萊蒙（Jesse Plemons）一起出席奥斯卡電影博物館晚宴。（取材自IMDb）

天王把她當公主 貼心布置聖誕樹

鄧斯特今年春季宣傳2024年新作「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）時，接受英國「電訊報」（Telegraph）訪談，她形容布萊德彼特「對我而言，就像哥哥」。她說：「（我）被當作公主般對待，當時的演員幾乎全都是男性，但每個人都很溫和、善良，沒有感覺奇怪的地方。」

鄧斯特表示，劇組在倫敦松林製片場（Pinewood Studio）拍攝時適逢聖誕節，湯姆克魯斯貼心為當時還未成年的她過節慶祝。她說：「那是聖誕節前後的一個早上，我走進我在松林的化妝間，他在裡面為我打造了一棵漂亮的聖誕樹，上面掛滿裝飾品。」

克絲汀鄧斯特（中）1994年和「夜訪吸血鬼」主演布萊德彼特（右起）、安東尼奧班德拉斯、湯姆克魯斯、克利斯汀史萊特出席活動。（取材自IMDb）

既然提到聖誕節，鄧斯特在談話節目「今夜娛樂」（Entertainment Tonight）上坦言，自從湯姆克魯斯為她過聖誕節後，往後幾年她也會在聖誕節「享用湯姆克魯斯蛋糕」；那是加州伍蘭岡（Woodland Hills）烘培坊「Doan's Bakery」自家烘培的126元白巧克力椰子圓環蛋糕（White Chocolate coconut bundt cake）。

Doan's Bakery是湯姆克魯斯的愛店，他曾在拍攝「不可能的任務7」的時候，向Doan's Bakery訂購300個白巧克力椰子圓環蛋糕，並以私人專機空運到英國倫敦，慰勞工作人員。