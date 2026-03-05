草率開戰錯判形勢？川普原估伊朗戰爭只打四周 美媒曝恐燒到9月

圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲後冒出的濃煙。（歐新社）

美國和以色列 對伊朗發動的戰爭5日進入第六天，戰火仍沒有降溫跡象，伊朗已預告將加強報復美國。美國媒體披露，美國總統川普原本預期對伊朗發動的戰爭只會持續四周，但美國如今據傳正為戰爭可能打上半年做準備，意味軍事行動持續時間可能遠比川普設想來得長。

美國政治新聞網站Politico報導，美國中央司令部已要求國防部加派軍事情報官，進駐中央司令部位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以在至少未來100天支援對伊朗採取的行動，但時間也可能持續至9月；這是美國政府已知首次要求為伊朗戰爭加派情報人員。

匆忙追加人力和資源以提供支援，凸顯川普團隊未充分料到這場戰爭會帶來廣泛影響。美國前高階外交官費爾史坦（Gerald Feierstein）說：「這波行動來得很突然，似乎無人真正察覺或認為軍事行動迫在眉睫…他們看起來像是上周六上午起床後，才決定發動戰爭。」

伊朗已展開報復，美國至少六名士兵在科威特港遇襲喪命。伊朗媒體努爾新聞通訊社（Nour）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊已預告未來數天報復攻擊將加劇。伊朗半官方媒體ISNA則報導，如果美國尋求推翻伊朗政權，以色列迪莫納（Dimona）核設施將成為德黑蘭當局攻擊目標。

另一方面，在許多美國人希望離開中東之際，美國政府做的準備也很有限。美國國務院 直到2日才首度發布重大警報，呼籲美國人「立即撤離」中東14個國家，但當時已難以買到機票。另外，美國在中東設立的外交代表機構，大多在戰爭爆發後才開始撤離職員與家屬。

曾擔任美國駐黎巴嫩大使、2006年監督從黎巴嫩撤離數千名美國公民 的費特曼（Jeffrey Feltman）說：「這是徹徹底底的瀆職…川普讓數千甚至數十萬名美國人身陷險境，未擬定撤離計畫。」