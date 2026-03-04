解密冷戰術語「讓蔣介石出場」 魯比歐被揭曾獲「中正劍」

國務卿魯比歐（右）2005年就任佛州州眾議院議長時，獲當時的州長傑布．布希（左）贈送一把刻有「讓蔣介石出場」的金色寶劍。（路透）

國務卿魯比歐 3日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將加大攻勢，引發熱議。究竟美軍突襲伊朗如何與「蔣介石」扯上關係？紐約時報報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國，後來才引申為加大行動攻勢之意。

而魯比歐之所以引用這句帶有典故的口號，關鍵得追溯到他早年在佛州政壇崛起時，曾獲贈一把「中正劍」，上面刻有「讓蔣介石出場」，寓意期許魯比歐成為一位偉大保守派戰士。

紐約時報解釋，「讓蔣介石出場」（Unleash Chiang）是表示即將動用壓倒性武力的委婉說法。根據政治新聞網POLITICO在2015年一篇報導，這句話源自1950年代冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會（John Birch Society），此協會主張讓美國武裝當時在台灣的國民黨領袖蔣中正，協助他從共產黨手中奪回中國。

1950年代初，時任總統杜魯門為避免台海衝突擴大，推動台灣海峽「中立化」方針，派遣美國第七艦隊進入台海，等同對國共雙方軍事行動設下約束。其後美國艾森豪政府上台，在美國國內反共聲浪升高、要求「讓蔣介石出場」的呼聲下，於1953年調整政策，解除第七艦隊對台海的「中立化任務」，即不再以先前方式阻擋國民黨對中國的攻擊行動。

回顧魯比歐與這句話的淵源，得回到2005年9月13日。當天，魯比歐正式就任佛州史上首位古巴裔州眾院議長。他在就任典禮上發表演說，談到自己成長經歷與移民家庭背景，並以一名年輕單親母親為例，說她最大的心願只是讓孩子過上更好的生活，而政府有道德責任協助像她這樣的家庭。這段演說讓現場不少人動容。

魯比歐講完後，時任佛州州長、前總統老布希（George H.W. Bush）次子傑布・布希（Jeb Bush）接著上台致詞，情緒激動地稱讚魯比歐，表示自己「從來沒有像現在這樣，以身為共和黨人為榮」。

隨後，傑布開始講述一段他口中的「張（Chang）」的故事，稱許「張」是一名帶有傳奇色彩的保守派戰士，「張相信保守原則、相信企業家資本主義，也相信支撐自由社會的道德價值」；他說自己在公職生涯中經常倚賴「張」，即使有時自己會讓對方失望，「張」卻從未讓他失望。

致詞告一段落，傑布拿出一把金色寶劍贈與魯比歐，並鄭重表示要把「一位偉大保守派戰士的寶劍」授予他，象徵保守派精神的傳承。

但事後外界發現，這把劍的故事另有玄機。有人仔細查看魯比歐放在議長辦公室裡的寶劍與展示座，才看清劍上刻的並非「C-H-A-N-G」，也就是傑布口中的「張」，而是「C-H-I-A-N-G」，完整字樣是「Unleash Chiang」，也就是「讓蔣介石出場」。

這個短語後來成為布希家族在運動場較勁時的嗆聲用語，已故總統老布希（George H.W. Bush）打球時，常會在底線前先放話，說自己下一次發球就要「讓蔣介石出場」，意思是接著要來一記強力發球。