伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

這張未註明日期的組圖顯示美國陸軍預備役上尉科迪（左上），三等士官提特詹斯（右上）與阿莫爾（左下），以及追晉中士的科迪（右下）。４人於1日在科威特舒艾巴港（Port of Shuaiba）的一次無人機襲擊中喪生。(路透)

美國與以色列對伊朗 開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

CNN報導，這4名美軍官兵都隸屬於愛荷華州陸軍預備役後勤部隊第103後勤指揮部（103rd Sustainment Command），分別為35歲的上尉科克（Capt. Cody Khork）、42歲的三等士官長提特詹斯（Sgt. 1st Class Noah Tietjens）、39歲的三等士官長阿莫爾（Sgt. 1st Class Nicole Amor），以及20歲的中士科迪（Sgt. Declan Coady）。

科克來自佛羅里達州萊克蘭（Lakeland），2009年以多管火箭系統／射擊指揮專長士兵身分加入國民兵，2014年轉任陸軍預備役憲兵，曾部署至沙烏地阿拉伯、古巴關塔那摩灣以及波蘭。

阿莫爾來自明尼蘇達州懷特熊湖（White Bear Lake），2005年以自動化後勤專長士兵身分加入國民兵，一年後轉入陸軍預備役，並於2019年部署至科威特與伊拉克。她與丈夫喬伊（Joey Amor）育有兩名子女。喬伊向美聯社表示，她原本只差幾天就能回到家人身邊。喬伊說：「她差點就回家了。」並表示自己在她去世前兩小時曾與她通話，但「她早上再也沒有回覆」。

提特詹斯來自內布拉斯加州貝爾維尤（Bellevue），2006年以輪式車輛機械師身分加入陸軍預備役，此前曾於2009年與2019年兩度部署至科威特。

科迪來自愛荷華州得梅因（Des Moines），2023年以陸軍資訊科技專長士兵身分加入陸軍預備役，死後追晉為中士。根據學校官員表示，科迪同時在德雷克大學（Drake University）攻讀資訊系統、網路安全與電腦科學，並被形容為「深受喜愛且極具奉獻精神」。

第一戰區後勤指揮部（1st Theater Sustainment Command）副指揮官巴恩斯准將（Brig. Gen. Clint A. Barnes）在美國陸軍預備役部隊3日發布的聲明中表示：「我們懷著深切的悲傷與無比哀痛，悼念那些為國家作出最終犧牲的士兵。我們的士兵始終以真誠的奉獻與自豪之心，持續、不懈且無畏地服役。」