明州ICE槍擊事件 諾姆首赴參院作證遭猛批

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 3 日出席國會參議院司法委員會聽證會，是移民及海關執法局(ICE) 人員在明州槍殺兩名白人公民後首次作證，其間遭到民主黨人嚴厲抨擊，也有共和黨人對執法措施不滿，但她一再為ICE 辯護，將責任歸咎暴力抗議者。

綜合美聯社等報導，聽證會持續近 5 個小時，共和黨籍委員會主席葛拉斯里(Chuck Grassley)在開場白重申，「執法人員在執法過程中絕不應受到威脅或傷害」；其他共和黨人主要關注前總統拜登執政期間湧入的大量移民，將諾姆描繪成前政府爛攤子的清理者。

但表明不再尋求連任的共和黨人提里斯(Thom Tillis)及民主黨人，則猛烈炮轟諾姆打擊移民行動的處理方式，以及她對緊急情況的應對。

提里斯直指她的領導是一場「災難」，「看到的是無辜的人被拘留，而這些人最終被證實是美國公民 」。早在明州兩名公民古德(Renee Good) 及普雷蒂(Alex Pretti)遭ICE人員槍殺之初，他已要求諾姆辭職。

在長達10分鐘的抨擊裡，提里斯引用諾姆自傳中，描述因為「無法訓練」而殺死一條狗的段落，認為殺狗反映她的判斷錯誤，並與兩名公民被殺相提並論 。

但諾姆反駁說，由於有人蓄意歪曲ICE的英勇工作，以及對執法部門妖魔化的言論，執法人員受到嚴重威脅，在街頭面對危險環境。

對於古德及普雷蒂後遭ICE人員槍殺後，諾姆馬上給兩人貼上「國內恐怖分子」標籤，民主黨人多番質疑及炮轟。

委員會最資深民主黨人德賓(Dick Durbin) 直斥，「有大量視頻證據及目擊證詞證明你錯了。你的言論給這些家庭帶來無法估計的痛苦」，因此要求她就此道歉。

諾姆並未道歉，表示並非她的錯，原因在於主要依賴現場人員提供的訊息，「我從現場特工那裡得到了報告，現場一片混亂」，並將混亂局面歸咎於「暴力抗議者」。她說當局在明尼蘇達州仍有大約 650名調查人員留下來，繼續對更廣泛的詐騙進行調查。

來自路易斯安那州的共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）也要求諾姆解釋，為何她的部門去年支付超過2億元，用於她親自出鏡、鼓勵移民自願離境的廣告活動，並質疑川普是否事先知道這筆費用。

諾姆辯稱廣告有效，且經過部門的正常招標流程。甘迺迪則說：「廣告確實提高了妳的知名度。」

完成參議院司法委員會的作證後，諾姆4日繼續出席眾議院司法委員會聽證。

