明州ICE槍擊事件 諾姆首赴參院作證遭猛批

編譯盧炯燊／綜合報導
在明州發生兩起槍殺平民的事件後，國土安全部部長諾姆3日首度到國會作證。(美聯社)
在明州發生兩起槍殺平民的事件後，國土安全部部長諾姆3日首度到國會作證。(美聯社)

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 3 日出席國會參議院司法委員會聽證會，是移民及海關執法局(ICE) 人員在明州槍殺兩名白人公民後首次作證，其間遭到民主黨人嚴厲抨擊，也有共和黨人對執法措施不滿，但她一再為ICE 辯護，將責任歸咎暴力抗議者。

綜合美聯社等報導，聽證會持續近 5 個小時，共和黨籍委員會主席葛拉斯里(Chuck Grassley)在開場白重申，「執法人員在執法過程中絕不應受到威脅或傷害」；其他共和黨人主要關注前總統拜登執政期間湧入的大量移民，將諾姆描繪成前政府爛攤子的清理者。

但表明不再尋求連任的共和黨人提里斯(Thom Tillis)及民主黨人，則猛烈炮轟諾姆打擊移民行動的處理方式，以及她對緊急情況的應對。

共和黨參議員提里斯3日嚴詞質詢國土安全部長諾姆，甚至要求她下台。（美聯社）
共和黨參議員提里斯3日嚴詞質詢國土安全部長諾姆，甚至要求她下台。（美聯社）

提里斯直指她的領導是一場「災難」，「看到的是無辜的人被拘留，而這些人最終被證實是美國公民」。早在明州兩名公民古德(Renee Good) 及普雷蒂(Alex Pretti)遭ICE人員槍殺之初，他已要求諾姆辭職。

在長達10分鐘的抨擊裡，提里斯引用諾姆自傳中，描述因為「無法訓練」而殺死一條狗的段落，認為殺狗反映她的判斷錯誤，並與兩名公民被殺相提並論 。

但諾姆反駁說，由於有人蓄意歪曲ICE的英勇工作，以及對執法部門妖魔化的言論，執法人員受到嚴重威脅，在街頭面對危險環境。

對於古德及普雷蒂後遭ICE人員槍殺後，諾姆馬上給兩人貼上「國內恐怖分子」標籤，民主黨人多番質疑及炮轟。

民主黨參議員德賓（右）在監督委員會對國安部長諾姆提出質詢。（路透）
民主黨參議員德賓（右）在監督委員會對國安部長諾姆提出質詢。（路透）

委員會最資深民主黨人德賓(Dick Durbin) 直斥，「有大量視頻證據及目擊證詞證明你錯了。你的言論給這些家庭帶來無法估計的痛苦」，因此要求她就此道歉。

諾姆並未道歉，表示並非她的錯，原因在於主要依賴現場人員提供的訊息，「我從現場特工那裡得到了報告，現場一片混亂」，並將混亂局面歸咎於「暴力抗議者」。她說當局在明尼蘇達州仍有大約 650名調查人員留下來，繼續對更廣泛的詐騙進行調查。

來自路易斯安那州的共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）也要求諾姆解釋，為何她的部門去年支付超過2億元，用於她親自出鏡、鼓勵移民自願離境的廣告活動，並質疑川普是否事先知道這筆費用。

諾姆辯稱廣告有效，且經過部門的正常招標流程。甘迺迪則說：「廣告確實提高了妳的知名度。」

完成參議院司法委員會的作證後，諾姆4日繼續出席眾議院司法委員會聽證。

國土安全部部長諾姆3日首度到國會作證，議員還提及她殘忍殺狗的過往。（路透）
國土安全部部長諾姆3日首度到國會作證，議員還提及她殘忍殺狗的過往。（路透）

曾被ICE拘捕留置的移民(站立者)，3日也到國會聽取國安部長諾姆(前)的作證。（...
曾被ICE拘捕留置的移民(站立者)，3日也到國會聽取國安部長諾姆(前)的作證。（美聯社）

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37

