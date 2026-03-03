川普出招穩能源：美國要給航經波斯灣的船隻護航和上保險

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。（歐新社）
美國總統川普承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。（歐新社）

美國總統川普採取措施防範對伊朗的戰爭引發的能源危機，他承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。

川普周二表示，美國國際開發金融公司將以「非常合理的價格」提供保險，協助確保波斯灣的能源運輸和其他商業貿易暢通無阻。此外，他還表示，「必要時」，美國海軍將「儘快」開始為通過荷莫茲海峽的油輪與天然氣運輸船護航。

他在社群媒體發文表示：「無論如何，美國將確保能源自由流向世界。」

美國和以色列對伊朗發動打擊，引發了中東地區大範圍混亂，並導致通過荷莫茲海峽這條能源生命線的石油運輸陷入停頓。由於缺乏運輸船隻與儲油設施，伊拉克最大規模油田，如魯邁拉（Rumaila）及西古爾納2號（West Qurna 2），均已停產，該國原油產量瀕於崩潰。國際油價應聲飆升。

川普沒有說明國際開發金融公司提供保險的具體運作機制。該機構通常旨在調動私人資本投入開發中國家，並降低在貧困國家的投資風險。

川普宣布此一消息前，全球最大的幾家海事保險互助機構已撤回對進入波斯灣船舶的戰爭風險承保。一些船東可以從其他保險公司得到保障，保費卻急劇攀升。

