川普頸部右側有紅斑 醫：接受預防性皮膚治療

川普2日在白宮出席榮譽勳章授予儀式，頸部右側可見皮膚泛紅。(歐新社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普 總統的私人醫師巴巴貝拉(Sean Barbabella)2日在聲明中解釋，為什麼川普頸部有紅斑，「川普總統在頸部右側塗抹一種非常常見的乳霜，這是一種預防性皮膚治療，由白宮 醫師開立。」

巴巴貝拉補充說明，「總統正接受為期一周的治療，預計發紅現象會持續幾周。」

川普2日在白宮出席榮譽勳章(Medal of Honor)授予儀式並發表談話，大家都看到他頸部皮膚泛紅。其實早在2月19日他出席和平理事會（Board of Peace）會議時的特寫照片就顯示，總統的頸部可見明顯發紅。

巴巴貝拉沒有具體說明川普使用什麼藥膏，也沒有解釋預防性治療的目的。總統在2025年4月進行身體檢查後發布的醫療報告指出，他正「依據需要」使用莫米松（mometasone）乳膏治療一種未具體說明的皮膚狀況。

川普將於6月滿80歲，他是美國史上年紀最大的當選總統。過去一年來，他的健康狀況一直備受關注。例如，他的手背上經常有瘀青。年初，他曾表示這是服用過量阿斯匹靈長達25年的副作用，劑量超過醫師的建議，他每天服用阿斯匹靈325毫克。

「他們說阿斯匹靈可以稀釋血液，我可不想讓濃稠的血液流過我的心臟，」川普告訴「華爾街日報」(Wall Street Journal)，「我服用的是大劑量，而且已經服用多年了，它的確會導致瘀傷。」

白宮在2025年2月表示，川普手上的一處瘀青是握手造成的。

川普於2025年4月進行年度體檢。同年10月，白宮表示總統當月接受另一次「例行年度體檢」。後來，川普告訴記者他做了核磁共振(MRI)檢查，但除了說結果完美之外，沒有透露任何其他細節。

巴巴貝拉在去年12月表示，川普接受核磁共振檢查是針對心血管系統和腹部的，並表示所有影像檢查結果都完全正常。「影像檢查的目的是預防性的：及早發現問題，確認整體健康狀況，並確保他長期保持活力和功能，」巴巴貝拉說。