中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

34年前救了柯林頓選情 喜萊莉這回作證再次「力挺丈夫」

記者顏伶如／綜合報導
前國務卿喜萊莉柯林頓出席國會閉門聽證，是再一次力挺丈夫比爾柯林頓。(美聯社)
前國務卿喜萊莉柯林頓出席國會閉門聽證，是再一次力挺丈夫比爾柯林頓。(美聯社)

前第一夫人兼前國務卿喜萊莉柯林頓(Hillary Clinton)26日向調查「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)犯罪的眾議院監督委員會(House Oversight Committee)提供宣誓供證(deposition)，堪稱她又一次「力挺丈夫」的時刻。她曾說「不記得跟艾普斯坦講過話」。

1992年1月26日，喜萊莉跟當年正在角逐總統大選的州長丈夫柯林頓(Bill Clinton)在沙發上並肩而坐，回答新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)記者提出的婚姻私密問題。當時阿肯色州地方電視台前任女主播珍妮佛．富勞爾斯(Gennifer Flowers)聲稱，跟柯林頓維持長達12年的婚外情。

雖然柯林頓在訪問中負責大部分回答，但喜萊莉鬥志昂揚、為夫辯護的回應，則被認為挽救了柯林頓的選情與政治生涯，在接下來30年裡鞏固了她在全民意識裡留下的複雜地位。

穿著綠色套裝、戴著髮帶的喜萊莉受訪時說：「我坐在這裡可不是像塔米．懷尼特(Tammy Wynette)那樣，當一個支持老公的小女人。」

她說：「我坐在這裡是因為我愛他，尊重他，敬佩他經歷的一切以及我們共同度過的難關。如果對人們來說，這些理由還不夠，那就隨便，別投票給他。」

相隔34年多，喜萊莉又因為柯林頓彷彿坐回當年接受訪問的那張沙發，被迫回答可能感到不舒服的深度提問。她再一次必須因為配偶的行為與人際關係做出回應。這回喜萊莉是在紐約州查帕瓜(Chappaqua)郊區住家附近舉行的閉門會議裡，向眾院監督委員會成員提供宣誓供證。艾普斯坦是性犯罪定罪犯，與柯林頓有私交。

柯林頓將於27日提供宣誓供證，成為美國史上第一位被迫在國會調查中作證的前任總統。

喜萊莉這回作證再次提醒人們，即使她當了八年聯邦參議員、四年國務卿、而且兩度問鼎白宮失敗，還是會因為丈夫而陷入尷尬處境。

柯林頓曾在2002年、2003年裡四度搭乘艾普斯坦私人飛機。司法部公布的艾普斯坦檔案中，照片裡有柯林頓，但沒有喜萊莉。

柯林頓 喜萊莉 艾普斯坦

