川普國情咨文宣揚政績：近9月無非法移民入境

川普總統指出，過去9個月，沒有一個非法移民進入美國。（美聯社）

期中選舉即將登場，關稅政策上周遭到最高法院裁定違憲，民調支持度陷入二度執政以來最低點的川普 總統，24日晚間在國會發表國情咨文 (State of the Union)演說，向美國人民宣傳經濟政績，過去九個月非法移民入境人數為零。他說，就業、數兆元投資未來將持續湧入美國，「我們終於有了一位堅持美國優先的總統」。

今年適逢建國250周年，美國「強大、繁榮、威望」是川普國情咨文演說基調。川普說，上台以來讓國家出現前所未有的轉變，堪稱「史詩逆轉」。

川普總統（前）24日在國會發表第二任期的首次國情咨文演說，強調過去一年的政績。由眾院議長強生（後排右一）及兼任參院議長的副總統范斯（後排左一）主持。（路透）

川普指出，上個月簽署行政命令禁止大型華爾街投資公司大量購買獨棟式住宅，如今要求國會讓禁令永久化。他說：「房子是給人住的，不是讓企業謀利的」。

川普演說指出，鞏固邊境安全、打擊暴力犯罪等努力如今都有收穫，全國各地大型城市謀殺率下降，就是政策發揮效果的實證。他表示，保護人民免於受到恐怖份子、殺人犯威脅的國土安全部預算遭到民主黨 切斷，「今晚，我要求全面且立即恢復國土安全部所有資金」。

川普表示，與人工智慧(AI)有關的科技公司已經同意，在數據中心所在地點將支付更高的電價，如此一來一般民眾就不會面臨電價暴漲。川普在演說中也呼籲國會通過立法，讓今年稍早公布的醫療健保框架能夠成為法律，提案內容包括聯邦補貼的對象將從保險公司改成消費者。

川普這次發表演說的時間點，多項民調顯示選民對經濟不滿，擔心生活開銷。自從川普去年在國會發表演說以來，施政表現讓選民負面看法日增。根據無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)追蹤統計，目前41%民眾滿意川普施政表現，57%不滿意。

川普總統的家人24日晚在國會議場聆聽川普總統的國情咨文講演。前排右起：第一夫人梅蘭妮亞(右)、兒子拜倫(中)、川普長女伊凡娜(左)；後排左為女婿庫許納、副總統夫人烏拉(左三)。 路透)

川普總統偕夫人梅蘭妮亞進場時獲得熱烈歡呼和掌聲，但川普經過民主黨眾議員格林（Al Green）身邊時， 他展開一塊抗議標語，上面寫著「黑人不是猿猴！」似乎是針對川普前不久發布的一段影片，把前總統歐巴馬夫婦描繪成猿猴。川普發表演說兩分鐘，格林就被請出議事廳。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）以及大法官卡根（Elena Kagan）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）就坐在總統發表演說的講台正前方，川普與他們握手致意。

康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)、紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)約40名民主黨籍國會議員杯葛川普而缺席國情咨文。