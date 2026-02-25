國情咨文演說／4大法官出席 川普有握手、未互動

川普總統進場時經過坐第一排的四位大法官，簡短禮貌性握手，但沒有眼神交流。左一為首席大法官羅伯茲。（美聯社）

川普 總統24日晚上在國會眾院發表國情咨文演說，是對關稅、經濟、移民乃至外交等施政優先議題一年來的盤點，適值年底期中選舉，也可說是為選前定調。他與四位出席的大法官 禮貌性握手，但沒互動。

24日出席的四位大法官是：羅伯茲、卡根、戈薩奇、巴瑞特。

美聯社列出五個咨文演說看點：

面對大法官會有多尴尬

川普重返白宮簽署行政命令向全球各國徵收關稅，但最高法院上星期推翻了這個影響深遠的關稅政策，川普毫不掩飾自己的怒火，破口大罵大法官們「不愛國、對憲法不忠誠」、「讓人蒙羞」。

國情咨文裡肯定會提到關稅，這些大法官們很可能都坐在議事廳前排，到時川普會當面指責他們？還是只將批評範圍限制在裁決本身？無論怎樣場面都會異常尷尬。

出席24日咨文演說的四位大法官，由左至右：羅伯茲、卡根、戈薩奇、巴瑞特。（路透）

民主黨 如何回應

川普在去年向國會演說時，民主黨人舉著標語進入議事廳，標語內容五花八門，德州民主黨眾議員格林(Al Green)起哄打斷川普，結果被逐出議會大廳。

民主黨人今年的標語或會減少甚至不出席，數十個民主黨議員已表明不會出席演講作為抵制。但缺席國情咨文演說，只會讓人加深兩大政黨各走各路的印象。

負擔能力和移民問題

目前川普政府面臨挑戰，主要集中在國民普遍認為他在降低物價方面做得不夠。

儘管白宮堅稱了解國民的經濟焦慮，並正在努力解決，但川普始終難以保持一致。例如他早前訪問喬州，本應重點關注經濟問題，但卻仍強調選舉舞弊。在談到住房負擔能力問題時，他聲稱是民主黨人製造的。

移民議題上，川普的強硬立場備受關注，尤其明尼亞波利斯兩名公民遭ICE執法人員槍殺，因此更陷入被動。儘管川普有所退讓，但爭議仍未消。

外交政策

川普當選時曾承諾迅速結束全球衝突。一年過去，俄烏衝突仍在持續、加薩地帶停火協議也岌岌可危。8個月前，川普還聲稱美國已經「摧毀」了伊朗的核設施，如今卻威脅要對伊朗發動大規模軍事打擊。

不到兩個月前，美軍在委內瑞拉的軍事行動逮捕總統馬杜洛，說明了衝突不減反增，就看川普在國情咨文演說中如何解釋。

演說會多長

川普很少會自我約束，去年發表演說長達近1小時40分鐘。他早前已預告，「這將是一場漫長的演講，因為我們有很多事情要談」。